Pregunta, que no molestas

La comunicación política ha progresado hacia la incomunicación. Muchos políticos han pasado de no sentirse obligados a la sinceridad a no sentirse concernidos por la pregunta y de no sentirse obligados a la verdad a repetir profesionalmente la mentira, calificada como “verdad alternativa”. En paralelo se ha pasado de evitar la respuesta a evitar la pregunta (con plasma, en comparecencias sin preguntas y en respuestas sin pregunta en sus redes sociales). Lo último es que las cuestiones (si pregunto, ¿molesto?) sean abucheadas por “espontáneos” para que solo se interrogue sobre lo que interesa contestar: “Me alegro de que me haga esta pregunta”. La hemeroteca, como elemento de contraste, importa a los periodistas y al público, pero la última generación de políticos está inmunizada a su efecto urticante.

Todo esto, que perjudica a la ciudadanía y al buen funcionamiento de la sociedad, no solo sucede entre periodistas y políticos. En los acelerados comienzos de las sesiones de control al Gobierno oímos preguntas que no preguntan replicadas con respuestas que no responden y si en el rifirrafe de la lectura de textos para sordos sale una cuestión directa es respondida por un silencio elocuente y firme. Todo es blablablá y las respuestas están en otra parte.