Los veteranos amantes del celuloide recordarán aquella obra maestra de la gran pantalla, “Las amistades peligrosas”, galardonada con tres estatuillas, si bien ninguna de las más preciadas, a pesar de su reparto estelar, que entre otras celebridades conformaban Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves y Uma Thurman.

No sé por qué me ha venido a la cabeza el título de esta película, justo en estos días de gran revuelo en el seno del principal partido de la oposición. “¿En qué lío te has metido, chatín?”, le habría dicho al líder del partido de los charranes nuestro también gran actor Arturo Fernández, homenajeado esta semana en la que cumpliría años el padre de todos los galanes. Justo ahora que la cooficialidad parece desinflarse como la intención de voto hacia un partido que no pasa por su momento más popular, cabría catalogar a quien aceptó juntarse con amistades peligrosas de auténtico ‘charrán’.

Las consecuencias están aún por verse, a pesar de que el divorcio entre la mayoría de sus barones y quien desea permanecer al contrario enrocado, honrando su apellido, es de igual calibre al que existía entre buena parte de la afición de nuestro otrora brillante Real Sporting con su ya ex técnico. Que hay decisiones políticas que al igual que derrotas deportivas no tienen un pase. Que nadie descarte así que en la próxima cita parlamentaria veamos un bolso ocupando un soltero escaño. Casualmente, para apagar este desaguisado han llamado a otro gallego, este de origen que no de apellido, sin que esté aún del todo claro si su misión será la de tratar de contenerla hemorragia de votos, para volverse después a su placentero reino, o se verá obligado a permanecer en la capital de un reino mucho mayor y convulso, en el que recordando otra cita lapidaria de la historia del cine, si conviene tener cerca a los amigos, más aún a los enemigos. Claro que visto lo visto a veces cuesta distinguir cirios de troyanos.

Mientras, en nuestra ciudad más fetén que nunca gracias a esa maravillosa Feria de Artes Escénicas para Niños que ha vuelto a brillar con registros similares a los que lucía antes de estos tiempos pandémicos, una de las mayores preocupaciones es el futuro del icónico símbolo infantil que adorna una archiconocida zapatería que cierra sus puertas, ubicada en la plaza del Parchís. Un problema que no debería ser muy complicado de resolver en comparación con el que tienen en Génova (y no me refiero a la preciosa ciudad italiana), incluso para un Ayuntamiento que no es que se caracterice por su agilidad.