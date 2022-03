Vares de medir

L’Ayuntamientu d’Uviéu, como ya se venía diciendo, va poner más perres pa sacar p’alantre la temporada d’ópera d’esti añu. Ente lo que sal del horru municipal y lo que ponen (muncho menos) el ministeriu y la conseyería de Cultura, el presupuestu pal eventu va llegar a 1.383.750 euros, según datos publicaos por esti diariu. Nun ye cantidá ruina. Ún alégrase de la supervivencia del principal acontecimientu melómanu de la capital asturiana, que va cumplir 75 años de vida, como de la cualquier otru que tenga’l propósitu de promocionar les artes. Pero, al tiempu, éntra-y la murria pensando con cuánta disparidá traten, los que nos gobiernen, les distintes manifestaciones culturales, según seyan del gustu d’ellos o non. Ciudadanos y PP, el bipartitu que decide l’aumentu de la contribución a la Fundación Ópera de Oviedo (y repito, porque nun quiero que se me malinterprete, que me paez una bona noticia salvar la temporada), clamaron, hasta l’aburrimientu, contra la oficialidá de la llingua asturiana apelando al gastu que podía suponer, ignorando les posibilidaes laborales y económiques que podía conllevar. Ún nun ye partidariu de rebaxar la política cultural al nivel d’otru recursu económicu más pero, ¿crearán más puestos de trabayu diez o doce representaciones d’ópera al añu? Y esos puestos hipotéticos, ¿serán los que salíen a 26,65 euros diarios, que fue la cantidá que, en veranu de 2020, el Tribunal Superior de Xusticia d’Asturies calculó que recibía, diariamente, cada miembru de los 76 que componíen el Coru de la Ópera, en sentencia dictada contra la Fundación cuando dichos 76 cantantes punxeron denuncia por nun tar daos d’alta na Seguridá Social? Publicada, por LA NUEVA ESPAÑA, la noticia de l’ayuda estraordinaria de 300.000 euros concedida al eventu pola Fundación Municipal de Cultura carbayona, el primer comentariu d’un lector na edición dixital fue: “Cientos de miles de euros, de una manera o de otra, para la Ópera de Oviedo. Y las colas del hambre siguen aumentando, según dice Cáritas. Así actúa el Gobierno Municipal de Oviedo.” Esta ye otra sensibilidá a tener en cuenta tamién, seguramente compartida por bien de ciudadanos.

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste. miliorodriguezcueto.wordpress.com