El escándalo, según Feijóo

¡Hasta dónde llega la influencia de los modales de Podemos que Alberto Núñez Feijóo hizo un señalamiento a los ricos Amancio Ortega y Juan Roig en uno de sus mítines! El candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP no quiere que el dueño de Inditex vaya al cine gratis los martes ni que el propietario de Mercadona viaje por cero euros en los trenes de cercanías. ¿Por qué? Por el mero hecho de ser mayores de 65 años y ser muy ricos. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, comparte con Feijóo la fijación con esos dos personajes públicos del capital privado y seguramente en que no entren gratis al cine o viajen en cercanías por cero euros, pero no ha tenido la valentía de decirlo.

Para Feijóo, que estos dos magnates puedan beneficiarse de estas políticas públicas son "bolsas de ineficiencia en el gasto público", aunque como tales quepan en una bolsa de Mercadona de 50 céntimos o en una de 10 de Zara, en el improbable caso de que uno vaya al cine y otro viaje en cercanías y viceversa. Pese al señalamiento –que está muy feo, nos decían de pequeños– y al coste del alimento de cacao que se le da al loro, hay que convenir con el líder del PP en que su antecesor José María Aznar hizo mal en extender algunas políticas de ayuda y convertirlas en universales. Eso son políticas más repartidoras que redistributivas que quedaron enquistadas en el gasto público, sin que los socialistas las hayan derogado cuando lograron gobernar. En la radio se oye a algunos tertulianos quejarse de la "paguita" de los pobres y nunca de los "pellizquitos" universales que dan para salir a cenar el viernes también a la marquesa. Unir Ortega y Roig a la palabra "escándalo", como hizo Feijóo en su mitin –con lo que les gusta a los dos empresarios la discreción–, indica su encomiable sensibilidad con la ineficiencia en el gasto público. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de eso, aunque tiene más sentido fijarse en Ortega y Roig cuando se habla de la recaudación pública por impuestos.