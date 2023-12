La Constitución amenazada

Coincide el Día de la Constitución con las horas de mayor inestabilidad de nuestra Carta Magna y en plena ofensiva de los políticos que han empezado a perseguir a los jueces para impedirles que investiguen a los delincuentes salidos de las urnas. La democracia que nació del régimen del 78 la defienden ahora en las calles quienes claman contra la amnistía y los togados que están dispuestos a plantar cara al "lawfare". Mientras Europa coincide en señalar la degradación de la calidad del sistema español.

No parece que Pedro Sánchez lo vaya a tener fácil, el suyo no es un camino de rosas con "la patulea", como dice Alfonso Guerra, que lo acompaña en su huida hacia adelante en busca de un nuevo e incierto periodo constituyente y de una España plurinacional. Sánchez, en cambio, cree que todo se olvidará; le he escuchado decir que los que clamaban contra los indultos han terminado por aceptarlos, resultando a la larga ser benéficos, y que lo mismo sucederá con la amnistía. Una cosa es indultar a los delincuentes y otra, distinta, amnistiar el delito convirtiéndolo en una reivindicación democrática. Incluso el que se deriva de la corrupción, la malversación y el terrorismo. El problema, además del deterioro constitucional, es que son muy pocos los que defienden que unos golpistas, que no han dado muestras de arrepentimiento y siguen declarándose enemigos del Estado, merezcan ser perdonados. Nadie cree, además, que todo esto se esté haciendo por el interés general.

Las mentiras van pesando mucho más de un lado desde hace tiempo. La insistencia de Moncloa en repetir que el Partido Popular incumple la Constitución por no avenirse al acuerdo con el PSOE para renovar el Poder Judicial es una prueba de ello. Lo que establece la Constitución es que sean el Congreso y el Senado los que saquen las propuestas adelante, no dos partidos compinchados buscando su gatuperio. Pero como dijo Mark Twain, la verdad no tiene defensa contra un idiota decidido a creer una mentira.