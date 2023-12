Modelos con causa

Escasean las ideas, que hay que leerlas, y sobran los referentes, que basta con echarles un vistazo. Las ideas universales se han atomizado en causas. Bajo este individualismo, cada persona puede ser una causa, pero sólo una minoría tiene tanta jeta como para ofrecerse así a los demás. Sobran causas y gente por doquier. Ahora es una causa ser gordo o tener bigote de vikingo y maquillaje de cabaretera o bigote de cabaretera y maquillaje de vikingo gordo.

Instituciones y medios de comunicación saturan de referentes, de personas que representan causas. La monarquía, empeñada en ser ejemplar, es muy rara para ser ejemplo de nada porque no se puede imitar (no puede ser rey cualquiera) y está sometida al escrutinio presente y futuro. No hay rey con biografía ejemplar. Ofrecen ejemplaridad adornándose con el esfuerzo de los deportistas, el conocimiento de los científicos, el pensamiento de los filósofos, la escritura de los novelistas...

Hay personas que encarnan tan bien una causa que acaban siendo la causa misma. Una buena manera de distinguir las causas de las personas es echar números sobre los efectos para ver quién se beneficia más, si las causas o la persona.

Recelo de quienes sienten orgullo de ser referente. La vicepresidenta Nadia Calviño dijo en la radio que era una buena noticia para España y Europa que ella fuera presidenta del Banco Europeo de Inversión y que es bueno para las mujeres. Eludió añadir que era mejor noticia para ella. Los referentes son modelos para ser imitados. Cuando empezamos a mostrar la personalidad nada nos enfada más que ser imitados. "Mono de imitación" se decía hace mucho de quien copiaba actitudes, maneras, frases... Está en la naturaleza de la especie mimetizarse (para los que no quieren problemas) y emular (para los que tienen ambiciones). En la línea más baja de los referentes están las influencers, dedicadas a ser copiadas, sin causa y con una personalidad venal que pagan los anunciantes a precio muy bajo porque el negocio está en ser referente para referidos sin causa.