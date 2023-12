Estimado presidente del gobierno de Asturias,

Estimado alcalde de Oviedo,

Querido Juan, presidente de la Junta General del Principado,

Delegada del Gobierno,

Fiscal Superior de Asturias,

Alcaldes y alcaldesas,

Representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,

Diputados y concejales,

Presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, compañeros del comité ejecutivo y pleno de esta Cámara.

Ex presidentes de esta Cámara, queridos, Severino y Fernando, y Pili Coto que siempre nos acompaña en todos los actos.

Medallas de oro de la institución.

Demás autoridades, representantes empresariales y sindicales.

Discúlpenme no nombrarlos a todos por razones de tiempo,

Querida Obdulia.

Bienvenidos y gracias por acompañarnos.

El día de hoy es de los importantes para una institución centenaria como es la Cámara de Comercio al entregar su medalla de oro reconociendo la labor desarrollada por una persona o institución en la contribución de los valores que defienden esta corporación centenaria.

Durante nuestro mandato, este acto se ha convertido en un referente, al poner el foco en aquellas personas e instituciones que con su quehacer diario contribuyen con Asturias, aportando un componente indiscutible de referencia con su actividad.

Anteriormente sólo poseía esta medalla el empresario José Castro; y en esta etapa, se ha otorgado a José Cardín (El Gaitero Villaviciosa), a la Fundación Opera de Oviedo, al doctor Jaime Baladrón de la academia MIR, a Carlos Manuel Rodriguez (Cafento, Tineo), y al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega en la persona de Luis Fernandez Vega aquí presente.

Se une hoy a esta selecta lista, la empresaria Obdulia Fernández, presidenta de la empresa Paisajes de Asturias, siendo la primera mujer en obtener este galardón.

Queremos que la sociedad conozca las mejores iniciativas y que podamos influir en una tendencia de acciones de las que nos podamos sentir orgullosos.

El pleno ha valorado el importante revulsivo económico y cultural que ha supuesto para Asturias y, en particular, para aquellos municipios donde se han llevado a cabo las inversiones lideradas por Obdulia.

El objetivo de la familia Madera-Fernández es, desde hace años, la recuperación y conservación del patrimonio histórico que a través de Paisajes de Asturias ha ido adquiriendo discretamente en los últimos 15 años. Desde palacios y castillos abandonados del siglo XIII hasta edificios modernistas de principios del XX. Muchos de ellos declarados Patrimonio Cultural y todos rescatados del olvido para ser restaurados con integridad, respetando la identidad arquitectónica y el carácter únicos de cada uno.

Su primer proyecto, el Palacio de Figueras, de 500 años de antigüedad, es un palacio con vistas al río Eo. Su cuidado y meticuloso proceso de restauración, llevó a una de rehabilitación de 11 años. Este trabajo encendió la pasión por hacer más, y a lo largo de los años, han formado un equipo de expertos que colaboran de la mano con autoridades, instituciones, académicos y la población del lugar.

Además del Palacio de Figueras, otras propiedades se encuentran en Asturias en diferentes fases de rehabilitación y algunas a la espera de permisos para iniciarla.

Les cito: El Palacio del Cercáu (Llanes), las torres de Donlebún (Barres), el Palacio de los Duque de Estrada (Llanes), el Palacio del Marqués de Santa Cruz (Castropol), el Palacio Villa Excélsior (Luarca), la Torre de los Moreno (Ribadeo), el Edificio de Círculo Mercantil (Oviedo) y el Palacio de Celles (Siero). Sin olvidar ese proyecto fantástico para el segundo lugar más visitado de Asturias, como es cabo Peñas.

Cada apertura no solo significa recuperar y compartir el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, sino también una oportunidad de reavivar las economías locales, con la contratación de personas e incluso recuperar y mantener artesanos locales, además con la llegada de un turismo de alto valor adquisitivo con la creación de empleo y riqueza que ello supone.

En pocos meses desde su lanzamiento las propiedades que llevan la marca hotelera Vestige Collection, han atraído la atención de la prensa nacional e internacional que ha dedicado amplios reportajes y reconocido la magnífica labor de recuperación y rehabilitación llevada a cabo dando un nuevo uso a estas joyas arquitectónicas.

Desde luego que todo esto son méritos de suma importancia para que esta Cámara de Comercio reconozca esta gran labor.

Gracias Obdulia por esta iniciativa.

Estamos a finales de año, y es un buen momento para hacer balance, pero sobre todo para hablar de futuro. Permítanme que, dando alguna nota de lo acontecido, resalte retos que debemos de acometer.

Uno de los mantras de Asturias es el estado de sus infraestructuras, siendo este año de los que hace historia, al haber tenido lugar el hito más esperado de las cuatro últimas décadas: la apertura de la variante de Pajares.

Desde aquí va mi recuerdo para Alejandro Rebollo precursor en la década de los 80 de un sueño que se ha cumplido apenas hace unas semanas. Gracias presidente por atender la petición de esta Cámara y que un túnel lleve el nombre de Rebollo, próximamente pondremos esa placa en la estación de Pola de Lena.

Poco a poco tendremos la oportunidad de conectarnos con Madrid en las mismas condiciones que las principales ciudades de España. Quedan cosas pendientes, pero nada comparable con la Variante. El reto ahora es sacarle el máximo partido.

Hemos presentado al Gobierno un estudio, donde se puede analizar lo hecho en otros lugares. Concluimos que es necesario trabajar en una excelente promoción que abarque desde potenciar Asturias como destino inversor, a las cualidades para establecer aquí un lugar de residencia o poder hacer una visita turística con diversidad de posibilidades.

Las frecuencias de los trenes y el precio de los billetes son claves para obtener el máximo partido a esta oportunidad. Si aquellas no son óptimas y los precios no son competitivos de poco vale el esfuerzo hecho.

Aprovechemos la alta velocidad para que nuestros puertos sean emisores de tráficos de la meseta y usar sus zonas logísticas, la Zalia o Bobes para que estos sean lideres como puntos comerciales e industriales. Conectemos a nuestras empresas con el transporte ferroviario. Pronto desde la Cámara propondremos una iniciativa en este sentido

Toca ahora la mejora de la movilidad interna y conseguir trasladarse dentro de Asturias con un plan de cercanías de envergadura, donde ese metrotren asturiano con una isocrona de 20 minutos conecte nuestros seis principales municipios y que facilite también las conexiones con las alas como parte imprescindible de nuestra región.

No bajemos la guardia en los avances en conexiones aéreas que son muchos los habido en los últimos años, y no olvidemos la casi tan vieja pelea como la variante, como es la reducción del peaje del Huerna hasta llegar a su supresión.

Otro de nuestros objetivos es la generación de actividad económica para atajar la problemática demográfica, y a su vez afrontar la mejora de nuestro mercado laboral sin complejos.

El declive demográfico y la baja tasa de actividad hacen que la sostenibilidad del modelo necesite reformas que requieren altas dosis de determinación, valentía sin complejos y amplios consensos.

La reforma del Sepepa y la puesta en marcha de la Oficina de atención al empresariado deben ser dos iniciativas irrenunciables, frente a los inmovilistas que también se opusieron a la creación de la Agencia de la Innovación.

Somos optimistas y creemos en Asturias, pero urgimos acciones con impactos positivos que nos permitan mantener nuestro bienestar, basado en el progreso económico, la cohesión social, la sostenibilidad medioambiental y el impulso de nuestros valores culturales.

La mayor parte de los problemas de la región se resuelven generando oportunidades de empleo, en número y calidad adecuados a la magnitud de nuestro déficit demográfico y la falta de dinamismo de nuestra economía.

El objetivo para Asturias, como ya hemos establecido desde la Cámara de Comercio de Oviedo, podría fijarse en la generación de 50.000 nuevos empleos, lo que implicaría una subida del 12% del P.I.B., con la consiguiente reducción del paro a una tasa del 5%, para lo que se necesitaría activar al menos media docena de palancas y ganar nuevas batallas en la Guerra a la Burocracia.

Con la complicidad empresarial es factible, pero con una deriva poco amigable y desconfiada con el ámbito empresarial es imposible.

La inversión empresarial es una de las estrategias en las que está imbuida esta Cámara de Comercio a través de la oficina de captación de inversiones, nuestro papel es encontrar buenas oportunidades, establecer un leguaje pragmático con los inversores y acompañarlos en facilitarles que su proyecto se haga realidad en el menor tiempo posible, ejemplos son Amazon, Sapio, Quiron, Exion, Sialtrónica, a los inmovilistas siento decirles que pronto tendremos buenas noticias. Complementándolo con la puesta en marcha de manera inmediata de la oficina económica y comercial en Madrid, iniciativa de esta Cámara lanzaba hace dos años y que una vez más la burocracia y los inmovilistas intentan que no vea la luz. Tengo la palabra del presidente que de esta va.

Entendemos de importancia la aprobación y desarrollo de la Ley de proyectos estratégicos para acompasar una política de inversiones empresariales competitiva en el actual entorno internacional.

Animamos a aprobar otras normas reformistas como son los reglamentos de las leyes de medidas urgentes, la de la ley de calidad ambiental y el desarrollo de la ley de mecenazgo.

En nuestro ámbito de generar actividad económica apoyamos y aplaudimos que los terrenos de la antigua fábrica de armas de La vega se conviertan en un lugar generador de riqueza y empleo. En La Vega durante años ocurrían muchas cosas, con empleos de calidad que aportaban valor a Asturias. Nuestra pretensión ha sido que este guion de contribución económica de La Vega continuase.

Apoyamos el plan que el alcalde de Oviedo presentó en 2021, donde se recogía un polo industrial capaz de generar empleo en torno a las ciencias de la salud, pensando que este lugar no puede ser excluyente, y que pueden, compatibilizarse distintos usos conviviendo sin molestarse.

He recordado estos días que tuve el privilegio de escuchar en el acto en el que se me concedió el galardón de ovetense del año (2020), al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón y al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sus mensajes de unidad, para conseguir que la Vega pasase de ser la ciudad prohibida a una Vega donde la innovación y el empleo de calidad sea sus señas de identidad. Ambos se comprometieron y cumplieron su palabra creando los mimbres para que se haga realidad, frente al frente del no y de los enredos.

Que impórtate es la palabra dada para todo en la vida, mi padre siempre me decía, un paisano vale lo que vale su palabra, siempre ha sido para mí una marca de esencia vital .

También he ensalzado el papel que ha tenido el Ministerio de Defensa y en concreto su ministra, Margarita Robles, entendiendo este proyecto como metropolitano y de Región. Gracias también Juan Luis por tu trabajo discreto y constante.

Vemos con esperanza que sectores empresariales están al alza en Asturias y me voy a referir al de defensa que está contribuyendo a la generación de riqueza y empleo altamente cualificado, teniendo la capacidad de interactuar y generar sinergias en su entorno, liderando la incorporación de tecnología de vanguardia que beneficia a todo el sistema empresarial. Valoramos la iniciativa de un grupo de empresas que ha creado el Hub de defensa en Asturias, con un marcado enfoque de investigación, desarrollo e innovación. Una vez más la unión hace que se proyecte con más intensidad el potencial que tiene este sector empresarial. Por cierto, con un liderazgo extraordinario de David González, hoy director de Sekuens , permítanme la broma gran fichaje Presidente .

En el ámbito de la estrategia para hacernos más fuertes, Asturias cuenta con 1.081 empresas de 20 o más asalariados, en esta materia tenemos que marcaros como objetivo el llegar a las 1.500 empresas de esas características, subiendo el tamaño medio por empresa.

El comercio exterior y la apertura a los mercados exteriores es una prioridad para nuestro gobierno, pero aprovechamos la red cameral que es un buen acompañante, como siempre nos ponemos a disposición para ayudar y aportar, siendo la promoción de las exportaciones, una de las líneas de más potencial que poseemos.

Y no olvidemos nuestras raíces industriales y de nuevo tenemos que hablar sin complejos haciendo frente a uno de sus problemas: la energía.

En Asturias hemos pasado de exportar energía a estar al borde de ser un sumidero energético, por ello reclamamos “la autonomía energética como elemento de desarrollo económico”.

La transición energética ha castigado a nuestra región y se deben de aplicar medidas de compensación. A su vez tenemos de ser conscientes que aparecen nuevos modelos de producción de energía y que Asturias debe de acceder a ellos para no convertirse en una región deficitaria en su producción, castigando a nuestra industria y al empleo. No podemos exigir sin que aportemos.

Es paradójico demandar empleos e inversiones industriales, por un lado, e impedir por el otro, la generación de energías nuevas y con potencial en nuestra región, haciéndonos trampas a nosotros mismos enarbolando la fácil bandera de un mundo ideal donde parece que el empleo será como una especie de maná que aparece por ciencia infusa. Está muy bien vivir en un decorado idílico, pero cuando las luces del teatro se apangan el frio hace mella en quien quiere seguir disfrutando sin sacrificio alguno.

Si queremos tener industria competitiva no cabe otra que facilitar la instalación de nuevos parques eólicos, estableciendo una estrategia uniforme entre las administraciones, con beneficios para los ayuntamientos donde se establezcan parques eólicos y en donde las nuevas directrices que configurarán la normativa no sean limitadoras y prohíba instalaciones, sino que acompase la necesidad de generación de empresa y empleo como factor superior de necesidad para la región.

Se aborda en Asturias una modificación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial en Asturias. Es un momento para corregir errores como que Ribadeo y Torrelavega se haya convertido en las capitales comerciales del oeste y este de Asturias. Una normativa que limita nuevos establecimientos no es adecuada cuando nuestros competidores aplican otras reglas de juego generadoras de actividad. El comercio tradicional debe de protegerse, pero con altura de miras y estrategias que favorezcan implantaciones de medianas superficies comerciales, que a su vez en sus zonas de influencia facilitan la actividad comercial de pequeños establecimientos especializados.

Otro asunto que nos ocupa es el respaldo a la macroregión del Arco Atlántico que tenga por objetivo completar el corredor atlántico ferroviario, la potenciación de las infraestructuras, la política de la internacionalización empresarial de la mano de las Cámaras de Comercio o el corredor del hidrógeno verde. Nos hemos reunido con gobierno y con los diferentes grupos de la Junta y parece que todos estamos alineados en ser parte activa en este territorio formado por regiones de tres países. Unamos fuerzas y despleguemos liderazgo en esta materia.

En clave de unión aplaudimos la iniciativa que has tomado presidente, de planificar acciones conjuntas con nuestros vecinos de León y las vamos a respaldarlas con un grupo de trabajo formado por las Cámaras de Comercio de Oviedo y León con el objeto de complementarlas en beneficio de la actividad económica, y en especial, las zonas de montaña que une las dos comunidades autónomas, creando una única marca de estaciones de esquí de nuestra cordillera , uniendo físicamente fuentes y San Isidro, ampliando Leitariegos.

Hemos propuesto una primera reunión del grupo de trabajo en Leitariegos, en el suroccidente, donde estamos potenciando la antena cameral de Cangas del Narcea como vertebrador de programas y proyectos.

Presidente, hay una Asturias que funciona, tanto empresarial, como económica, política y socialmente, esa es la que tiene que crecer venciendo los localismos, la indolencia y los inmovilismos que la atenazan.

Empieza a sentirse una cierta mirada a la inteligencia fiscal frente a la ideología fiscal, se perciben avances muy esperanzadores en materia de impulso empresarial y atracción de nuevas inversiones a través de la Agencia de Innovación y de Sekuens con quienes es un gusto colaborar, muy orientadas en conseguir más que en anunciar y prometer.

Presidente estamos para aportar, proponer y trabajar.

No nos encontrarás en la indolencia, en la protesta permanente o nos oirás decir la frase “esto no se puede conseguir”.

Hoy vemos con iniciativas como las lideradas por Obdulia que la perseverancia, la tenacidad y discreción son aliados del triunfo y de un futuro mejor.

Gracias.