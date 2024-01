Manolo multitarea

–Despacio, Manolo, despacín.

–¿Cómo ye, ho?

–Tienes la manía de trabayar en manera multitarea.

–Mira, Paco, non me... non me...

–¿Non te qué? ¿Nun ves que nun puede ser?

–¡Los clientes protestando, la cocina lenta…!

–Yá. Y tu tas estresáu y sudando más qu’un testigu falsu.

–¿Qué quies que faiga? ¡Esta cocina va más lenta qu’internet explorer!

–Calma, calma.

–¡Buo! ¡Toi a mil! ¡Nun tengo tiempu pa nada!

–Claro, por eso.

–¿Eh?

–Porque tas a todo, Manolo, tas a todo.

–Home, qué remediu.

–La multitarea afecta al funcionamientu cognitivu, chaval. Ye la forma perfecta..

–¿Sí?

–... Sí. De tardar más tiempu en facer peor más coses.

–¿Que qué, ho?

–¡Que te centres, Manuel! ¡Que tas aceleráu y trabayes peor!

–Pero qué…

–Mentalízate. Nun puedes facer tres coses a la vez, nun yes una muyer.

–¡Vaya cuajo que tienes, Paquito, vaya cuajo! Con esti mogollón de curro y tu…

–¿Yo qué?

–Tas más tranquilu que Messi a fin de mes.

–Yo soi veteranu, Manolín, trabayu con orden.

–¡Anda, calla, que yes más lentu que la patada d’un astronauta!

–¿Qué dices, faltosu?

–Vas coyer caracoles y escápente de les manos. ¡Tienes unos huevazos!

–Sí, al platu. Pero son pa la mesa trés. ¡Calma, Manuel!

–Si quies calma, marcha pa la playa.

–¿Que qué, ho?

–Tas viendo que nun puedo colos coyones y tu ahí mangau. más plácidu qu’una vaca na feria vegana.

–Porque soi más finu que tu, ¿oíste? Pero toi bien motiváu.

–Sí, ho. Bien motiváu pa nun facer nada.

–Lo que nun puedo ye ser multitarea, oveya.

–Qué morru tienes, chaval.

–¿Por? Los seres humanos tenemos dificultaes pa executar varias tareas a la vez.

–Qué huevazos, Paco. Qué huevazos.

–Non, non. Les coses como son. ¡Tu trabayes peor!

–¿Peor? Sí, ho. Porque tengo que facer lo tuyo y lo mío.

–¿Quién te manda? ¡Calma, Manolo, calma!

–¡Vaya supliciu! Paecemos los arbañiles de la Sagrada Familia.

–Qué acelerau yes, Manuel.

–¡Si tu nun fueres tan vagu, pataliebre!

–¿Yo?

–¡Yes tan vagu qu’aproveches los bostezos pa beber agua, zamarro!

–Nun soi vagu, Manolo, solo toi acutando fuerces pa depués.

–¿Depués? ¿Depués qué?

–Va haber que cambiase y salir a tomar un caciplu.

–Mira, Paquito, en cuanto sirva esto, retire aquelles meses y anote las comandas, voi esplicate yo a ti…

–¿Ves? Na. Sigues en manera multitarea. Qué pena, Manolo, qué pena.

www.maxirodriguez.net