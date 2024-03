La comedia nacional

Con un error de muestreo del 1,6, y un nivel de confianza a saber, en el mes de enero próximo pasado antes del cáspita de Koldo y el "y tú más" del hermano de Ayuso, el CIS de Félix Tezanos cifraba el penúltimo barómetro tras la nochevieja con resacas incluidas.

El CIS colocó el tráiler de proyecto de Ley de Amnistía en el número treinta y siete del Índice de Preocupación Ciudadana, un IPC al uso. La preocupación más preocupante que lideraba la encuesta Tezanos fue el "Imposible Pagar la Cesta", otro IPC. Si bien escaquean las preguntas barométricas con globalismos, de globo, como "crisis económica", "sanidad" y "empleo", algo absurdo, porque lo que inquieta es el desempleo, todo lo contrario: Índice de Paro Continuo, IPC.

Ya en marzo con la calor y la nevada, de Alberti, viendo el capote de grana y oro con el que lidian sus señorías en el Congreso el descontrol del Gobierno, nace otro IPC, el Índice de Parientes Colocados, normalmente un hermano, la pareja de hecho o el cuñao de turno. Otro indicativo IPC son Imágenes de Poner a Caldo. Léase la poca vergüenza de sacar a Sánchez de chaval con sus ligues; a Feijóo en la cacea la xarda con un colega; y a María de los palotes en su primera comunión. ¡País!

El último IPC lo relata un referente nacional de la información, como es don Luís María Ansón. Nos revela, cincuenta años después, el 23-F de 1981 en el que fue propuesto para ministro de Información, la vicepresidencia para Felipe González del "gobierno de salvación" con Armada de presidente. ¡Tela! Con esta confesión nace el último IPC, Infórmate Pa’Creer.

Que no cunda el pánico. El ciudadano de a pie y voto no puede afligirse ante tanta adversidad. No es de extrañar que miremos los telediarios con tapones en los oídos, en particular la actuación circense de las comparecencias al control del Gobierno. Tanto palmero que Infringe el Pacto Ciudadano, la honestidad, otro IPC o Índice de Puñetas en el Congreso.

Todo, tras colocar nuestro voto en las urnas, para ver esta comedia nacional a la que nos tienen acostumbrados los políticos del "y tú más". Seamos serios.