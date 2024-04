El Barça de Messi, Mbappé y Haaland

Leo Messi. / JORDI COTRINA

Resulta difícil imaginarlo en estos tiempos de zozobra, con el club en serios problemas económicos, lejos de la élite europea en los últimos años y con el prestigio seriamente herido por el ‘Caso Negreira’. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que el speaker del Barça podría haber recitado en el Camp Nou una alineación que habría sonado así: “con el 9, Haaland, con el 10, Messi y con el 11… Mbappé”. No es una fábula. Ni una broma. Fue, de hecho, algo factible. Lo desveló el ex directivo Javier Bordas en el podcast de Jota Jordi ´Solo apto para culés’. Qué pasada. Seguramente, y con un mínimo margen de error, habría cambiado la historia del fútbol europeo. Por supuesto, también la del propio Barça. Resumen rápido. Haaland, cuenta Bordas, pudo ser culé por 20 millones de euros (más la comisión de Raiola), pero Luis Suárez ya estaba en la plantilla y el club apostó por el uruguayo en lugar del jovencísimo noruego. En cuanto a Mbappé, también hubo la posibilidad de ficharlo antes de su explosión definitiva, cuando aún jugaba en el Mónaco. El Barça acababa de vender a Neymar por 222 millones de euros. Podía ir a por cualquier futbolista del mundo, tenía el músculo financiero y aún sobrevivía buena parte del equipo multicampeón a las órdenes de Guardiola. Bordas afirma que la llegada de un jovencísimo Mbappé (incluso habló con su entorno) fue una posibilidad muy real. Pero alguien, habría que saber su nombre, decidió que era mejor traer a Dembelé. El resto, es historia.

La realidad

La vida son decisiones. La próxima temporada, el mejor futbolista del mundo llegará al Real Madrid y su presentación se convertirá en un acontecimiento mundial. En cuanto al noruego, ahora prolífico goleador del City, también está en el radar del Real Madrid. Y también en el del Barça. Laporta sigue alimentando esa posibilidad ante la incredulidad de muchos. Palancas o milagros, quién sabe, el actual presidente culé transmite que la operación se puede hacer en poco más de un año. Sería una buena baza electoral para renovar su mandato, sin duda. Un mandato con muchos sobresaltos. Demasiados, tal vez, pero Jan sigue transmitiendo un entusiasmo indiscutible. Es un optimista vital y las evidentes dificultades parece que le espolean. Las dos próximas semanas serán clave para soñar o llorar. Los culés creen en la Champions, aunque enfrente esté el PSG de Mbappe y el fútbol del equipo de Xavi siga generando muchas dudas. Es más una cuestión de fe, de esa indómita ilusión que solo es capaz de generar este deporte. El Madrid tampoco lo tendrá fácil ante un City que sigue siendo el gran favorito en la eliminatoria y en la competición por su fastuosa plantilla, aunque el conjunto blanco tiene la Liga al alcance de la mano para salvar más que decentemente la temporada. Mbappé y Haaland, pues, están en disposición de ser determinantes para el futuro inmediato de los dos equipos españoles. Cosas de la vida, si el Barça les hubiese fichado en su momento nos habríamos quitado este problema de encima.