El valor de la obra bien hecha

Más allá de la convicción republicana que uno pueda tener, parece de justicia reconocer que la sociedad matrimonial Ortiz & Borbón es un completo éxito, ya se mire desde el punto de vista empresarial o político. Probablemente también desde un punto de vista familiar, pero ahí ya no entro. La monarquía, como empresa histórica, quizás hubiera naufragado a causa de las vías de agua abiertas en el casco tras conocerse el libro de bitácora y el tesoro de Juan Carlos I, de no haber transbordado sin carga parte del pasaje a otra nave de la misma bandera, pues eso ha sido la dificilísima sucesión operada. La clave del éxito tal vez resida en el carácter mixto de la pareja, plebeya y progresista ella, real y más conservador él, alternando mensajes y entonando a dúo. Pero, sobre todo, la soberana y serena inteligencia de los dos, creo. Así que no queda otra que felicitar sinceramente los 20 años.

