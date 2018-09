Denuncian que el autobús entre Covadonga y Arriondas no paró en Cangas

El autobús que cubre la línea entre Covadonga y Arriondas no hizo el lunes la parada prevista a las 17.30 horas en Cangas de Onís. Esa es la denuncia que lanzan algunos de los usuarios habituales del servicio, que han puesto una queja por escrito a la empresa que lo gestiona y reclaman explicaciones y una compensación por lo sucedido. Se calcula que como mínimo siete personas se quedaron sin poder viajar ese día a Arriondas a tiempo. Se da la circunstancia de que algunos clientes toman el autobús en Cangas de Onís a las 17.30 horas por la conveniencia horaria para hacer transbordo en Arriondas rumbo a Ribadesella.

Los usuarios, extrañados por la tardanza del transporte, consultaron a algunos conductores presentes en la estación canguesa, que tampoco tenían conocimiento del retraso o de sus posibles causas. Los afectados optaron entonces por llamar al servicio de incidencias que aparecía en la web de la empresa. "Encima de ser un número de tarificación especial no nos dieron solución al problema. Nos dijeron simplemente que la línea había salido con normalidad. Quedaron en volver a llamar y no lo hicieron. Nos gustaría saber por qué no se hizo la línea", lamentaron.

Algunas personas en posesión de la tarjeta del Consorcio de Transportes de Asturias también elevaron una queja por escrito por lo que consideran una mala atención al cliente.