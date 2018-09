Piloña rebaja el precio de las terrazas, que se podrán instalar todo el año

C. C.

Un hostelero coloca su terraza en la plaza del Ayuntamiento de Piloña. C. C.

Piloña aprobará mañana una modificación de las ordenanzas fiscales para 2019 que afecta a las terrazas. Si hasta ahora ocupar con una mesa y cuatro sillas un máximo de cuatro metros cuadrados en la calle rondaba los 74 euros anuales en el concejo, a partir del año que viene la tasa se rebajará a un precio fijo de 66,24 euros por los mismos muebles y sin tener en cuenta los metros que invadan.

Se ampliará además a todo el año el periodo para instalar las terrazas, tradicionalmente vetado a seis meses: de mayo a octubre. Según explica el alcalde piloñés, el socialista Iván Allende, la medida se toma para "adaptarse a los cambios de hábitos de la gente", que desde que no se puede fumar dentro de los establecimientos requieren la habilitación de terrazas exteriores incluso en los meses más fríos.

La nueva tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local también señala que durante la celebración de fiestas o eventos especiales, y para el caso de que sea autorizada la colocación de mesas adicionales, se cobrará una cuota por mesa y módulo de 5,52 euros. Se especifica que a la cuota final a pagar se le aplicará una bonificación del 30% cuando la utilización se realice en las localidades de Villamayor o Sevares.

La de las terrazas no es la única ordenanza que el equipo de gobierno piloñés planea cambiar en el Pleno que se celebra mañana, a las ocho de la tarde, en Infiesto. Los socialistas propondrán una batería de medidas destinadas a favorecer la repoblación rural. Un ejemplo: dejarán de pedir fianza de reposición a quienes construyan viviendas unifamiliares en los pueblos. Esta cuantía, que en la actualidad ronda los 2.400 euros, seguirá siendo obligatoria en zona urbana para hacer frente a la desafección de aceras. Más: no se cobrará por las altas y modificaciones del padrón, una tasa que ascendía a 1,25 euros.

La propuesta de la concejalía de Hacienda incluye una actualización de un 2,2 % del IPC en tasas y precios públicos municipales que afectan a servicios como la recogida de basura y la entrada al polideportivo. "Sin esta subida empobreceríamos los presupuestos municipales de manera innecesaria", resalta el escrito.

Las modificaciones afectan a la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas para que no existan disparidad de criterios con el Plan General de Ordenación de Piloña a la hora de cobrar por una obra media de urbanización. "Limpiar los canalones de un edificio de más de seis metros de altura para el PGO sería obra menor, pero si llevaba dirección técnica se cobraba como obra media. Con el cambio no se especifica si tienen dirección técnica o no y los vecinos pueden ahorrar casi trescientos euros en caso de que sí", explicó el alcalde.

Asimismo se incluirá en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras un epígrafe en el que se especifica que los vecinos afectados por incendios fortuitos o catástrofes naturales optarán a una bonificación del 95%.