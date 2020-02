Llanes urge a dragar el puerto antes de que se inicie la campaña de la xarda

El Gobierno de Llanes exige al Principado que cumpla esta vez y drague el puerto local antes de que se perjudique de forma grave a los pescadores locales. Estos denunciaron el domingo que la falta de calado les obligó a esperar horas antes de poder atracar para descargar las capturas, y mostraron una gran preocupación por la fuga de barcos ante la cercana campaña de la xarda, el momento culminante del año.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Armas, reclama al Ejecutivo regional "que atienda como merece al tercer puerto más importante de Asturias, por respeto y por obligación". Hasta ahora, asegura Armas, "nos han dicho que no hay dinero para el dragado, pero seguiremos insistiendo porque no es de recibo mantener el puerto en las condiciones en las que está". "Que nos atiendan, que no permitan que haya pérdidas en los ingresos de la cofradía, que está a punto de iniciar la temporada de la xarda", recuerda el concejal en la misma línea que el domingo lo hacía el patrón mayor, Ángel Batalla.

Tampoco es la primera vez que Armas solicita a la Dirección General de Puertos un dragado en el puerto interior para retirar las algas. En ese caso, recuerda el concejal, "siempre nos han dicho que no impedían las maniobras de los barcos para salir al mar, con lo que no era algo urgente". Ahora, sin embargo, el problema se ha agravado porque sí afecta a los pesqueros y porque el olor es cada vez más insoportable. "No nos queremos ver obligados a llevar una muestra de la putrefacción que se acumula en la ría a la Dirección de Puertos, aunque tal vez solo así sabrían que están condenando a todos los llaniscos a un olor inaguantable porque no recogen las algas que se pudren en sus aguas y en su puerto", reprocha el edil. El Ayuntamiento "se gastó ingentes cantidades de dinero en una red de depuración que evitara los vertidos a la ría y el Principado no es capaz de dragar el puerto para impedir que este olor a podrido lo invada todo".

La situación del puerto de Llanes "dice muy poco de este Gobierno asturiano que no ha reservado un euro para todo lo que tiene que ver con este concejo", afea Armas. Tal vez, insinúa, "les interesa que el puerto de Llanes no registre los buenos datos económicos que viene sumando año a año, francamente es sospechoso que no cumplan con su obligación de mantener en condiciones de navegabilidad a las embarcaciones de un sector vital para el municipio".