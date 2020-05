"La investigación juega y jugará un papel primordial en la pandemia"

R. J. M. C.

Rebeca Santamaría. R. J. M. C.

La asturiana Rebeca Santamaría Fernández, oriunda de la ciudad de Cangas de Onís, es directora de Relaciones Industriales y Transferencia de Tecnología de la Facultad de Ingeniería del Imperial College de Londres. El equipo trabaja con más de mil catedráticos e investigadores en dicha facultad y empresas de todo el mundo para desarrollar alianzas estratégicas y nuevas colaboraciones con la industria, con el fin de trasladar conocimientos y nuevas tecnologías al mundo real.

Hace unos días el equipo de Santamarina inició el proceso para obtener la patente de un respirador para la lucha contra el covid-19 que ha causado revuelo en Gran Bretaña y Estados Unidos, preparado en cuatro semanas gracias al equipo que incluye un catedrático en Diseño de Dispositivos médicos, el profesor Jimmy Moore, y tres investigadores en Ingeniería Biomédica en la prestigiosa universidad londinense. Uno de ellos actualmente trabaja como anestesiólogo tratando pacientes con coronavirus en la UCI de un hospital de la metrópoli inglesa.

- ¿Cómo surgió ese proyecto del respirador que ahora van a poner a disposición de los fabricantes?

-Desde que se declaró la pandemia, en Imperial College tenemos a diferentes grupos de investigadores volcándose en buscar soluciones que de una forma u otra puedan contribuir a combatir o paliar los efectos de la misma, ya sea mediante nuevas formas de detectar la enfermedad, una vacuna eficaz, nuevos dispositivos para promover el lavado de manos y este último, en concreto, un respirador de emergencia de diseño sencillo que puede fabricarse de forma modular y a bajo coste. En este caso, el médico anestesiólogo se puso en contacto con el resto del equipo a mediados de marzo y desarrollaron la idea en tiempo récord. Nos llamaron el 6 de abril para contarnos la invención y tras una evaluación rápida, el 8 del mes pasado de abril iniciamos el proceso para conseguir la patente.

- ¿En qué consiste su trabajo?

-Nuestro trabajo es ayudar a estos investigadores a trasladar sus descubrimientos al mundo real lo más rápidamente posible, buscando alianzas ya sea con colaboradores, fabricantes o inversores, dependiendo de la tecnología y de la fase de desarrollo comercial en la que se encuentre. Esto incluye asegurarse de que la propiedad intelectual se proteja adecuadamente. En este caso, y dada la urgencia y necesidad de ventiladores a nivel mundial, acordamos poner el diseño y todo lo necesario para su fabricación a disposición de cualquier fabricante y gobierno que quiera utilizarlo de forma gratuita durante un periodo de dos años. Por nuestra parte nosotros estamos estableciendo alianzas con fabricantes para poder acelerar un proceso que normalmente requiere años.

- También se encuentran trabajando sobre una vacuna. ¿Cuándo se hará realidad? ¿Cuentan con ayuda del gobierno para desarrollar todas esas iniciativas?

-La búsqueda de la vacuna es un esfuerzo a nivel mundial y en Imperial College tenemos un equipo en particular, liderado por el catedrático profesor Robin Shattock, que ha obtenido financiación del gobierno para acelerar el estudio y someter la vacuna candidata a pruebas intensivas de seguridad y eficacia en humanos. La financiación del gobierno permitirá acelerar la investigación y los estudios clínicos, pero solo es el principio y los estudios pueden llevar varios meses y requerirán colaboración con hospitales, empresas farmacéuticas y otros grupos de investigación. La otra vacuna candidata en el Reino Unido que ha recibido financiación del gobierno de Boris Johnson se ha desarrollado en la Universidad de Oxford. La WHO ha publicado una lista de más de 50 grupos investigadores en empresa privada y centros públicos trabajando en posibles vacunas a nivel mundial. Es una carrera contra reloj que podría llevar años, esperemos que no.

- ¿Empieza a verse luz al final del túnel a la pandemia o queda aún mucho trecho por recorrer?

-Está claro que el Reino Unido va por detrás de China y de muchos países europeos, incluyendo España. Aquí de momento seguimos en la fase de confinamiento y aunque se ha empezado a hablar de "desescalada" todavía no se ha dado una fecha o concretado las fases para volver a la normalidad. En mi opinión, la investigación y la innovación han jugado y jugarán un papel primordial en esta pandemia, así como el estado de nuestros sistemas sanitarios. Esperemos que esto conlleve cambios positivos post-coronavirus.

- ¿Los confinamientos de la población son la mejor solución?

-Desde mi punto de vista, son la única opción en países cuyo sistema sanitario no podría absorber la elevada demanda de camas que se hubiera producido de no ser por los confinamientos. Solo países con amplios recursos y con sistemas sanitarios muy resistentes han logrado combatir el virus ágilmente con una combinación de confinamiento y el uso de nuevas tecnologías para trazar contagios, sabiendo que su sistema sanitario estaba mejor preparado.