Lastres logra que el Principado adelante a este año la draga de la bocana del puerto

No obstante, la actuación que se prevé hacer antes de finalizar el año para dar solución a las necesidades básicas, pero no supone que más adelante no sea necesario realizar un dragado mayor, si bien para eso aún habrá que esperar. El próximo año, recordó Cuesta, la Administración autonómica licitará el dragado de los puertos de toda la comunidad y reservará al efecto una partida de 300.000 euros, “pero la actuación de Lastres debe ser inminente, no podemos llegar de nuevo a la temporada de la xarda y tener sin dragar la zona que discurre entre los espigones”.

Por eso, “la petición inicial y urgente ha sido para la vía de acceso al muelle”, un espacio de “pocos metros” que permitirá sin embargo “que los barcos trabajen en condiciones” y que los marineros “tengan garantizada su seguridad”. La disposición a atender sus peticiones, precisó la regidora, “ha sido buena” ante esta y otros planteamientos, como la de “la limpieza del puerto”. “La idea del Gobierno es firmar un convenio con Cogersa para que las recogidas de residuos tengan una periodicidad y evitar que los aperos y redes acaben invadiendo la zona portuaria, como sucede ahora”, añadió Cuesta.