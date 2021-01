El Ayuntamiento de Ribadesella y la Cámara de Comercio de Oviedo firmarán un convenio de colaboración para promocionar y dotar de actividad económica las naves nido que están vacías en el polígono industrial de Guadamía. Lo anunciaron ayer el alcalde, Ramón Canal, y el presidente de la Cámara en funciones, José Manuel Ferreira, durante la rúbrica de renovación del convenio que mantienen ambas partes desde el pasado año para mantener abierta en Ribadesella la Antena Local.

“La idea es dinamizar las naves nido. Parece que no es el mejor momento para iniciar actividades y poner en marcha negocios, pero trabajaremos para cuando se dé ese momento”, avanzó el regidor. El presidente de la Cámara recogió el testigo y aunque aún no conoce los pormenores de la operación, sí reconoció que “uno de los objetivos es llenar el parque empresarial, igual que hemos hecho en Luarca, que llevaba vacío desde 2005”. Con esa experiencia “aprovecharemos para hacer una buena gestión y dinamizar estas infraestructuras porque es una calamidad que no estén desplegando el potencial que tenemos. Sacaremos el mayor partido posible”, auguró Ferreira.

Por ahora “tenemos cuatro naves disponibles –de las seis que se construyeron en 2015– y es un dolor ver cómo la gente que quiere iniciar proyectos no puede aprovecharlas”, indicó el Alcalde, que avanzó que la idea es flexibilizar los requisitos para facilitar el acceso a las naves.

Porque lo cierto es que el mercado se mueve. Al menos así lo atestiguan los datos que ayer ofrecieron en el balance del primer año de vida de la Antena local. “Se atendieron a un total de 12 nuevos proyectos de negocio, prestando los servicios de asesoramiento empresarial, elaboración de planes de viabilidad o información sobre subvenciones”, avanzó el presidente de la Cámara.

“La antenista, Leonor Gutiérrez, ha hecho un trabajo excelente” ofreciendo resultados “a un total de 408 servicios”, la mayor parte solucionando dudas a los empresarios y autónomos afectados en sus negocios por la crisis sanitaria. El Alcalde destacó la importancia y eficacia de uno de esos servicios, el de la ventanilla única: “Puedes llegar una mañana a la Cámara a que te asesoren y salir con la idea de negocio y hasta el alta del trabajador dada”.

Además, entre otros muchos proyectos, se han hecho cinco servicios de diagnóstico en punto de venta a través del cual se analizan aspectos para conocer los aspectos fuertes y débiles de los negocios y así conseguir mayores rentabilidades.

Con vistas a este 2021 la Cámara de Comercio pretende recoger las ideas de negocios de 20 jóvenes “para ayudarles a desarrollar sus planes” de forma individual. “El objetivo es proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la empresa para detectar oportunidades de mercado e incrementar la actividad emprendedora de los jóvenes contribuyendo a su formación y desarrollo laboral a fin de incorporarse en el mercado de trabajo”. Se creará también un servicio de búsqueda de clientes a nivel nacional.