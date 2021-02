El aula de bebés de Posada de Llanes no se va a abrir porque el Ayuntamiento no tiene “capacidad legal para dotarla de personal”. La concejala de Educación, Marisa Elviro, ha trasladado a la Consejería la problemática a la que se enfrentan los padres de Posada, que no pueden llevar a sus hijos a la aula de bebés porque no hay personal que cuide de ellos. El pasado jueves se concentraron los progenitores frente al centro educativo y amenazaron con organizar movilizaciones si la Administración no les aporta una solución en su problema de conciliación laboral y familiar.

“La Ley de Contratos del Sector Público nos impide contratar por más de seis meses y, no sólo eso, tampoco podemos contratar a dos personas al mismo tiempo por ese período”, explica la edil. La directora de la escuela para niños de hasta 3 años, donde se ubica el aula de bebés, está de baja y las funciones administrativas las ha asumido la directora de la escuela de Llanes, “pero hemos tenido que contratar, por seis meses, a una técnico que desarrolle la función en la propia guardería con los niños. Eso nos impide legalmente contratar a otra persona que se haga cargo de los bebés”, abunda Elviro.

“Hemos pedido a Educación que mientras no se cambie esa Ley sea la propia Consejería la que contrate, igual que hace con el profesorado que educa a niños mayores de tres años, pero nos han dicho que la contratación nos corresponde a nosotros”, subraya la concejala. Es un bucle: “el problema lo tenemos nosotros y la solución la tienen ellos, pero no la quieren tomar”, se defiende Elviro. No obstante, tal como advierte la edil, las tres familias afectadas por esta situación que tienen bebés preinscritos en la escuela, “nunca han tenido una plaza asignada”. El hecho de que una solicitud de matrícula haya sido admitida en el centro “no implica la matriculación automática ni la obtención automática de plaza”, recuerda la edil.

“Todas las solicitudes que cumplen los requisitos se admiten y quienes no obtienen plaza por no haber disponibles, quedan en lista de espera, al igual que los nonatos. Ésta es la situación de los niños que no han obtenido plaza”, zanja.

La responsable en materia de Educación del Ayuntamiento llanisco se hace cargo de la situación y del conflicto laboral que supone esta circunstancia: “Lo entendemos, pero mientras desde instancias superiores no se dé una respuesta favorable a nuestras solicitudes estamos atados de pies y manos, no tenemos margen de maniobra y lo mismo que nos sucede a nosotros les pasa al resto de escuelas de la región. Yo no voy a hacer un contrato a sabiendas de que es ilegal, porque estaría prevaricando”.