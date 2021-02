“Nos encontramos desamparados”, dicen los padres sin plaza en la escuela de Posada

Los padres de la escuela de bebés de Posada de Llanes están “desesperados” y exigen soluciones para el problema de la falta de personal en el equipamiento. Valoran incluso organizar movilizaciones a la vista de que nadie les da opciones para arreglar la situación, “que pasa de un tejado a otro sin que se resuelva”. “El Ayuntamiento remite a la consejería de Educación y la consejería de Educación al Ayuntamiento”, explican los afectados.

El aula de bebés de la escuela infantil de Posada no puede dar cobertura a la demanda de plazas por parte de varias familias por falta de personal para atender a los niños que se incorporarían. El Ayuntamiento explica que son las limitaciones de la Ley de Contratos las que impiden poder disponer de más personal, en este caso la monitora extra que haría falta para hacerse cargo de los pequeños.

La edil de Educación, Marisa Elviro, recordó ya hace varias semanas que “todos los ayuntamientos asturianos trasladamos este problema a la Consejería cuando la Ley de Contratos cambió y nos impidió hacerlos por obra y servicio para poder cubrir todo el curso”. “Ahora, con las plazas fijas cubiertas ya en Posada, sólo podemos contratar a más personal durante seis meses, así que si contratamos a una persona medio año, ¿qué hacemos con los bebés el medio año restante?”, explicó la edil a mediados del pasado enero.

Los responsables y técnicos municipales arguyen además que esta circunstancia es la que se expone en un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y contravenir su posicionamiento implicaría “prevaricar”.

Lo que no entienden los padres es por qué este tipo de problema “se está dando solo aquí”. “Nos dicen que un informe jurídico establece que el Ayuntamiento no puede contratar, pero la cuestión es que hay otros 37 ayuntamientos y lo estarán haciendo mientras en Llanes no se permite por un informe de la vicesecretaría municipal”, señalan los padres, que ayer se reunieron con la edil de Educación para abordar el asunto.

Según los progenitores, no se trata de que el municipio no tenga fondos para efectuar la contratación, sino de que, “por ley, no pueden hacerlo”. “Lo que no entendemos es que año tras año no haya una previsión de plazas y personal adecuado, teniendo en cuenta que es una situación que se repite. Estamos desamparados por todo el mundo y soluciones no nos dan ninguna, ni qué hacer ni qué no hacer. Estamos recogiendo firmas y algo tendremos que hacer, una manifestación o ya no sabemos qué”, lamentan los padres.