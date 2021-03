El alcalde de Cangas de Onís critica la "nefasta decisión unilateral" de cerrar Lagos y pide abrir el acceso

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, ha criticado este jueves la decisión "unilateral" del Gobierno asturiano de cancelar el plan de acceso a los Lagos de Covadonga dos días después de anunciar su puesta en marcha, así como el cierre de la carretera durante Semana Santa. El alcalde ha pedido la reapertura de la vía a través del plan de acceso o bien controlando el aforo de vehículos particulares.

"La decisión que ayer tomaba el Gobierno del Principado de Asturias de suspender el Plan de Transportes a los Lagos y a su vez tampoco permitir subir coches particulares sin consensuar con el Ayuntamiento, nos parece una nefasta decisión y una falta de respeto hacia todos los cangueses y asturianos", señalaba el Alcalde.

González ha insistido en su queja tanto en Cangas de Onís como en Oviedo, durante su participación en el homenaje a Ignacio Echeverría, fallecido en 2017 en un atentado terrorista en Londres, y cuya familia está vinculado al oriente asturiano. El Alcalde de Cangas de Onís ha señalado que el Principado "tiene que contar" con su Ayuntamiento para tomar este tipo de decisiones. Los gestores públicos, ha agregado, deben "regular" el acceso, no "suspender el plan y prohibir".

Ha explicado el primer edil que este mismo jueves se debatirá una moción de urgencia en el pleno municipal para exigir al Principado que "rectifique" y permita el acceso a los Lagos de Covadonga. Entiende el alcalde que el acceso "ya está muy limitado" por el cierre perimetral de la comunidad, y considera que sería posible adaptar un plan de transportes a la situación actual de crisis sanitaria, de modo que los asturianos que quieran subir "puedan hacerlo a través de un plan de transporte".

Si no puede llevarse a cabo este plan, ha pedido que se deje autorización a los vehículos particulares, controlando el acceso desde la barrera instalada en el inicio de la carretera, en Covadonga. "No puede ser que los asturianos no puedan acceder ni disfrutar de un parque nacional de primer orden", ha aseverado.

Lo que no es aceptable para el alcalde de Cangas de Onís es "prohibir sin motivos". "Hay que lanzar un mensaje a los asturianos de que tenemos que seguir guardando las medidas de seguridad, porque seguimos en riesgo muy alto de contagio en Asturias, pero ello no tiene que impedir poder disfrutar del parque nacional", ha abundado.

También critica el regidor que "no se puede ir cambiando de criterio sobre el desarrollo del Plan cada cinco minutos. Eso hace confundir a los usuarios y demuestra una falta de interés por parte del Gobierno del Principado de Asturias que es su gestor". González hace suyo el malestar de buena parte del sector empresarial y turístico de la zona. "El Plan necesita de mejor gestión, Los Lagos de Covadonga es el escaparate turístico de Asturias. Nuestro concejo y nuestra comarca no se pueden permitir gestiones tan malas en servicios público", sentencia.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de la comarca de los Picos de Europa (Incatur) censuran a Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial "por no contar con los empresarios en la toma de decisiones del Plan de trasporte Lagos de Covadonga". Además, entendiendo que se tomen las medidas sanitarias oportunas para contener la expansión del COVID-19, "solicita la apertura de la carretera CO-4 entre el 27 de marzo al 4 de abril y establezca un Plan acorde a la situación sanitaria ya que es una iniciativa lesiva para los intereses locales, afectando negativamente a los negocios de hostelería, comercio y transportes.

Desde el colectivo que preside Saúl Pascual, se insta al Principado de Asturias "a reactivar de nuevo la mesa donde se coordinen los futuros Planes de acceso a Lagos de Covadonga y la presencia de la Asociación en dicha mesa". El malestar en el área de influencia de los Picos de Europa por la decisión tomada por el Consorcio de Transportes de Asturias, pues, la consideran un notable perjuicio para el empresariado de la comarca.