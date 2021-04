El Principado rechaza la oferta de FADE e Incatur sobre el plan de acceso a los Lagos

“El formato –para la gestión del plan de acceso– ya se rige por una mesa técnica que es la que elige el calendario anual, donde están representadas las administraciones regional y local, además de la Dirección General de Tráfico. Esa es la mesa que hay y es conocida por todos”, subrayó ayer el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

“Entiendo que la voluntad planteada por los empresarios es poder participar para que ese plan sea más útil para el desarrollo económico, y así lo entendemos también nosotros”, abundó el responsable autonómico.

Sin embargo, la idea no es incluir a los empresarios en este ámbito concreto. Los objetivos del consejero pasan por permitirles la entrada en una mesa de trabajo más amplia que fue anunciada en el seno del último patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa. Será, recordó Calvo, “un grupo de trabajo de participación social para el conjunto del Parque, y que no aborde sólo la situación del plan de Lagos, sino la situación de movilidad de otros municipios con trabajos muy interesantes como el que está desarrollando Cabrales”, abundó. La propuesta es global puesto que pretende “abordar realidades de desarrollo económico tales como la autorización de pruebas deportivas como la Travesera” con el fin de que “no tengamos estas situaciones de tensión innecesaria”, matizó el consejero.

Así, sólo ese “es el marco que nosotros creemos” para dar cabida a los empresarios. No obstante, el Ejecutivo autonómico, avanzó Calvo, está “abierto a cualquier iniciativa de los empresarios de la zona” porque “creemos que lo hacen con una idea que es la misma que la nuestra, aprovechar el recurso de primera magnitud que es el parque de los Picos para que, además de ser patrimonio de todos, sea una gran herramienta de desarrollo económico para la zona”.

Por su parte, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, sí aceptó la invitación de Incatur y FADE y cree que la propuesta es “interesante y necesaria” porque va encaminada a “mejorar un servicio público que afecta de manera principal al Plan de Transporte”. Para el regidor, “el plan requiere mucho trabajo y dedicación y cuantos más ojos estén velando por su buen funcionamiento, mejor será este”. Así, desde el Ayuntamiento “aplaudimos la iniciativa”. “No sólo tenemos que hablar de fechas y horarios, una asignatura pendiente es la información. Un buen servicio debe tener una buena información y aquí hay mucho margen de mejora en el Plan de Transporte. No podemos, ni debemos, conformarnos con lo que hay en la actualidad”, abunda.

Respecto a la mesa técnica de la que habla el consejero, dice el regidor, algo falla en su seno cuando “a día de hoy tenemos a decenas de personas llamando a la oficina de Turismo de Cangas de Onís preguntando si el Plan de Transporte a los Lagos estará activo este fin de semana y a día de hoy (por ayer) no se nos ha notificado nada al respecto” igual que tampoco se hizo cuando se anunció su suspensión en Semana Santa. “Esto es un fallo, un error, una falta de coordinación y de información que no podemos permitirnos” puesto que daña de forma directa la imagen de la comarca interior de los Picos de Europa y, en concreto, el concejo de Cangas de Onís.

“Creo que el plan de acceso a Lagos tiene suficiente envergadura como para tener una mesa específica, no me atrevería a formar parte de otra mesa global en la que opinar de la movilidad en otros municipios”, avanzó González Castro. Además, “la mesa de la que hablan los empresarios no es nueva, ya existía, se formó en el año 2005”. “Lo que ellos plantean ahora es recuperar el espíritu con el que nació el Plan de Transporte donde todos los agentes tengan voz y desde el Gobierno de Cangas de Onís creemos que es algo bueno para mejorar y ayudar”, añadió.

Lo dice porque “en Cangas de Onís tenemos mesas de turismo, de salud y de todos aquellos campos en los que podemos contar con expertos o técnicos que nos ayuden a mejorar, que nos plantean problemas que tal vez no veamos nosotros, nos proporcionan el escenario real y nosotros actuamos con herramientas que les son útiles”.

“No hay que tener miedo de hablar de mejoras, todo lo contrario, por eso Cangas de Onís trabajará en la mesa de acceso, porque entendemos que es bueno para el plan”, concluyó el alcalde cangués.