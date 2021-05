El Principado estudia ceder espacios para la difusión de la cultura del Descenso del Sella

Responsables de la consejería de Cultura han mantenido contacto en los últimos días con los miembros de la Asociación Amigos de Dionisio de la Huerta. Fuentes de la dirección de Cultura y Patrimonio indicaron ayer que el director general, Pablo León, trasladó al colectivo que la cesión de espacios en la Laboral “es competencia de su patronato, que es quien decide sobre estas cuestiones”.

No obstante, añadieron las mismas fuentes, León quedó en trasladar la petición al patronato, del mismo modo que hará lo propio con la dirección general de Deportes por si existe alguna posibilidad de usar algunos espacios en la zona de instalaciones deportivas autonómicas existentes en La Morgal (Llanera). En todo caso, esta última ubicación no sería, en principio, una de las primeras opciones del colectivo que conserva el legado de Dionisio de la Huerta.

Alberto Estrada, responsable de la Asociación de Amigos de Dionisio de la Huerta, confirmó ayer el desarrollo de los contactos con el Principado en estos últimos días, después de que hace algo más de un mes el colectivo remitiese a la Consejería de Cultura una petición planteando el posible uso de los espacios vacíos de la Laboral y que podrán dar respuesta a la necesidad de almacenaje y organización de actos.

“Todavía estamos negociando, mandamos una carta aún hoy (por ayer) explicando un poco nuestra idea. No solo tenemos fondos de un deporte, sino de varios. Y no solo el legado en lo relativo al Descenso del Sella, sino a esquí, tenis... Damos unos premios todos los años, que no son solo de piragüismo y, a partir de ahí la gente también nos empezó a donar cosas. Necesitamos un sitio para almacenar todo lo que tenemos, que es mucho, y pensamos en espacios vacíos de la Laboral y, luego, también ahí hacer exposiciones de carácter itinerante por distintos puntos del oriente, de toda Asturias, e incluso fuera, en Barcelona, que nos están pidiendo cosas de Dionisio por el tema del tenis y de la piragua”, explica Estrada.

No obstante, distingue entre esta iniciativa y los otros dos proyectos de los que se lleva años hablando: uno, el Museo de Dionisio de la Huerta, y otro, el llamado Gran Museo del Sella.

“Son temas distintos. Por un lado, la historia de uno de los proyectos empezó a raíz de que le hicimos en vida un homenaje a Dionisio. Y la familia, cuando él fallece, nos dona todo su legado. Somos una asociación que se creó al poco de morir él y que llevamos casi 25 años luchando con todos los alcaldes para hacer el Museo de Dionisio de la Huerta en la zona del oriente. Seguimos luchando por ello a día de hoy, pero después de tantos años sigue sin haber mayor interés. No renunciamos a él ni tampoco a que sea en la comarca”, añade el responsable del colectivo.

También durante estos años se ha hablado de impulsar el Gran Museo del Sella, sin que la idea llegase a prosperar en ningún momento. “Está claro que Dionisio y el Sella están unidos, porque él fue el promotor, el inventor del Sella, aunque luego hubo más gente como Emilio Llamedo y otros. Al final, si alguien hace el Museo del Sella, pues claro que negociaremos para que el legado de Dionisio vaya allí y luego ya se decidirá el nombre final del equipamiento”, señala Estrada.

Concluye con una idea muy clara: “Por lo que estamos luchando desde la asociación es porque no se pierda la memoria de los logros del deporte asturiano”.