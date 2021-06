Valeriano Remis, en el recuerdo

Valeriano Remis, quien fuera durante años presidente de la Asociación de la raza Asturiana de la Montaña (Aseamo), concejal en el Ayuntamiento de Cangas de Onís y miembro del sindicato Unión de Campesinos Asturianos fue recordado ayer en Benia, en un homenaje organizado por esta última entidad. Remis falleció el año pasado en agosto, a los 63 años. Su viuda, hijos y nietos, recibieron una placa conmemorativa de manos José Ramón García Alba, secretario general de UCA, que recordó que Valeriano “siempre ponía cordura cuando no la había. Aprendimos mucho de él”, dijo.

El director general de Ganadería, Saturnino Rodríguez, que tuvo una estrecha relación con Remis, reconoció el vacío que dejó. “No hay día que no nos acordemos de él” . Y contó una anécdota del cangués, cuando ambos eran concejales socialistas de Ganadería, uno en Cangas y otro en Parres. “En una reunión del partido nos recomendaron no acudir a una manifestación del lobo. Él dijo que llevaba afiliado desde 1979 y que, si le prohibían ir, rompería el carnet. Yo sigo su ejemplo, humildemente, y planteé lo mismo”, señaló en referencia al desencuentro que mantiene con los planes proteccionistas del Gobierno central.

Ana Rosa Remis, su hija mayor, agradeció emocionada el recuerdo hacia su padre. Y se dirigió a los ganaderos, pidiendo “unión” en el sector para luchar por los problemas, recordando que su padre siempre lo hizo por los ganaderos y la ganadería. “Si mis hijos deciden no ser ganaderos, que sea porque no quieren, no porque no puedan”, indicó.

El alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, también reconoció la labor de Remis en la lucha contra el lobo.