La pastora mayor de los Picos de Europa cumple 94 años en Arangas (Cabrales)

Cumplió ayer 94 años y mañana recibirá un homenaje en Arenas tras haber sido nombrada pastora mayor de los Picos de Europa de la edición número 50 del certamen del queso de Cabrales.

La cabraliega Elia Gómez goza de buena salud, mente lúcida, presencia impecable y se mantiene activa a pesar de que la edad requiere que tenga que caminar con apoyo. Natural de Arangas crió junto a su marido Pepe Caso, fallecido en 2017, una familia de ocho hijos, a la que se suman doce nietos y cuatro bisnietos. Ambos se dedicaron al ganado toda la vida. Su esposo también fue nombrado pastor mayor hace años. Elia trabajó duro cuidando las cabras en el puerto. También hacía manteca y queso que luego llevaba a la cueva. "Mira si estuve en el puerto que el último hijo que tuve no faltó nada para que naciera allí", rememora.

Aún teje calcetines de lana para su hermano Daniel, que "son los únicos que quiere", según cuenta su familia. "Mi madre también hila, cose, teje... ", explica su hija, también de nombre Elia.

Sus ocho hijos la cuidan de forma ejemplar y se turnan para que siempre esté acomapañada sin que tenga que salir de su casa de Arangas. "Para mí es un referente como madre, como mujer, como trabajadora y como persona. Fue una luchadora toda la vida", dice su hija. A pesar de la dureza de los tiempos, dieron oportunidad de estudiar a los hijos que así lo quisieron, todas mujeres menos un varón. Desde que la nombraron Pastora, Elia ha estado presente con gran ilusión en varios de los actos organizados en torno al certamen del queso cuyo programa se inició ya el pasado ocho de julio, mostrándose contenta con el nombramiento. "Es un orgullo y me emocioné mucho cuando me lo dijeron. Siempre me dediqué a pastorear", dijo ese día en Asiego. Elia será mañana una de las protagonistas del día grande del queso de Cabrales.