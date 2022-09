La cosecha de avellana fue "temprana y escasa, pero de buena calidad", afirman los productores

La cosecha de avellana de esta temporada en el oriente asturiano ha resultado "temprana y escasa", según afirman los productores consultados, que achacan esta circunstancia a la "falta de lluvia e intenso calor del verano", algo que, por el contrario, no ha mermado la calidad del producto. "La recogida la hicimos antes que otros años, a mediados de agosto. Hay menos avellanas, pero son de gran tamaño y no han perdido calidad", asegura Isolina Lobeto, de El Pedrosu (Piloña).

La avellana será la gran protagonista del mes de octubre en el concejo de Piloña, cuya capital, Infiesto, acogerá el próximo domingo su tradicional festival de otoño. Participarán un total de 37 cosecheros, que pondrán a la venta 1.600 kilos de avellanas, que, por primera vez en cinco años, aumentará de precio. "El kilo costará ocho euros. Sube un euro con respecto a las ediciones anteriores", avanzó ayer el alcalde piloñés, el socialista Iván Allende, durante la presentación del programa de un certamen que coincide con el Mercáu Tradicional de Mestres y las fiestas de Santa Teresa. En total, 17 días de actividades, ferias y eventos.

La primera cita será este viernes, a las ocho de la tarde, cuando tendrá lugar la inauguración del festival a cargo de la pregonera Charo Pérez Mauricio, responsable del grupo de teatro "Ensin Reparu" y directora en varios colegios del concejo. También habrá concierto de tonada asturiana de la artista Anabel Santiago y se homenajeará a los paisanos del año, Consuelo Canto Pérez y Manuel de la Llana Llano.

Mercado

El sábado (1 de octubre) regresará, tras tres años de parón, el Mercáu Tradicional de Mestres, que cumple su decimoquinta edición. Y es que en Piloña ya no se entiende el Festival de la Avellana sin este evento de la víspera. "No hay fiesta si no se celebran ambos", afirmó el Alcalde.

El mercado contará con medio centenar de puestos de mucha variedad, con joyería, ropa, costura o alimentación. "Este año hicimos un llamamiento por redes sociales y ha tenido muy buena acogida", aseguró Román Roces, presidente de la Asociación Cultural de Mestres.

La jornada comenzará con una prueba de bicicleta de montaña, a las nueve de la mañana, y seguirá con el pregón por parte del vecino "más internacional", José Fresno. Habrá actuaciones musicales a cargo de la Asociación Folclórica Picos de Europa, tiro de cuerda y verbena nocturna. Además, a las seis de la tarde, tendrá lugar la misa de ofrenda de la avellana en el santuario de la Cueva. Un tren turístico recorrerá durante todo el día el trayecto entre Mestres e Infiesto.

El domingo la capital piloñesa acogerá el "día grande" de la avellana, que se venderá en la plaza del Ganado. Habrá también feria de artesanía y alimentación, un encuentro de bandas de gaitas y dos exposiciones. Una será de aves en la plaza del Ayuntamiento. La otra, de talla y trabajos en madera, se podrá ver en el Centro El Prial.

La calle Covadonga permanecerá cortada al tráfico durante toda la semana.

La semana que viene se sucederán distintos actos en Piloña, con espichas, teatro, conciertos, una prueba de asturcones en el Club Piloña Deporte, un concurso de canción asturiana y un homenaje al gaitero Narciso Fernández Arduengo.

La semana del 10 de octubre se celebran las fiestas de Santa Teresa con orquestas, campeonato de bolos y ferias. El martes 11 y el miércoles 12 tendrá lugar el XIX Monográfico Pita Pinta Asturiana en la plaza del Ayuntamiento y el concurso de ganado vacuno, que este año contará con 300 reses y 60 ganaderías. "Hay éxito de participación gracias a la oportunidad que ofrece el recinto de la piscifactoría", afirmó Iván Allende. Además, se entregará la "avellana de oro" a título póstumo a José Canteli "Pepín", miembro de la coral y vecino de Sevares. Destacará también la feria ganadera de Santa Teresa y la misa solemne en honor a la Santa, que será el sábado 15.