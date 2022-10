El Pleno de Colunga aprobó ayer por unanimidad una bonificación del cuarenta por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a cualquier tipo de construcciones, y no solo a viviendas, en las que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento de energía solar que se dedique al autoconsumo. La alcaldesa, Sandra Cuesta, aclaró que no se aplicará el descuento cuando estos sistemas sean obligatorios en función de la normativa y que la bonificación no puede superar el 33 ciento de la inversión.

"Es una manera de incentivar a los vecinos y a los empresarios para que inviertan en energías renovables y generen menor dependencia energética", añadió la Alcaldesa. También Ribadesella llevará hoy a Pleno la modificación de bonificaciones de la ordenanza municipal sobre el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Una rebaja sobre la tasa destinada a las viviendas que instalen placas solares como alternativa energética. El alcalde riosellano, Ramón Canal, explicó que solo les queda definir el porcentaje que aplicarán, que, por ley, debe oscilar entre el 10 y el 95 por ciento. "Hicimos una valoración para que no ponga en peligro la economía y decidimos que estaríamos dispuestos a llegar a un 80 por ciento", señaló. Además, sopesa implantar bonificaciones en obras que conlleven aislamientos energéticos.