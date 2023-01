"Es como apuñalarme en el corazón", lamenta el ganadero de Peñamellera al que le cierran sus cuadras

Ni el madrugón, ni las bajas temperaturas impidieron que Suarías (Peñamellera Baja) fuera este lunes por la mañana el epicentro de una llamada desesperada para la defensa del mundo rural. Unas trescientas personas acudieron a la localidad para apoyar al ganadero Fernando Caso, al que el Ayuntamiento de Peñamellera Baja clausuró dos cuadras ubicadas en el pueblo por orden judicial. Fue un acto convocado por el colectivo de Ganaderos y Agricultores (Ganagri). En torno a las 10.00 horas, un técnico municipal acompañado por la Guardia Civil grapaba a la puerta de cada establo el papel de la clausura de la actividad ganadera, mientras sigue el trámite municipal de la licencia de actividad. "Cuando oí las grapas en la puerta de la cuadra fue como si me hubieran apuñalado el corazón", explicó Caso, quien presenció la escena, visiblemente emocionado, junto a su hijo Óscar, de cuatro años, y su mujer, Raquel Prado.

Al acto acudieron ganaderos de Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Llanes, Amieva y de las dos peñamelleras. También de pueblos cercanos de Cantabria. Ciudadanos, Foro, PP, PSOE y Vox fueron las fuerzas políticas con representación en la protesta. También se sumaron la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión Rural Asturiana (URA).

"Estamos abandonados, no tenemos quien nos respalde, ni cerca, ni lejos. Solo nos apoyamos entre nosotros", lamentó Caso, que cree que "se podría haber hecho más" para evitar la clausura. "Se puede agilizar", indicó.

Desde la asociación convocante esperan que la Ley de Calidad Ambiental que se ultima para su aprobación en el Principado no exija licencia de actividad para pequeñas explotaciones, como ya ocurre en Galicia. Su presidente, Ramón Fernández, rechazó que señale la actividad como "clandestina, como dijo un juez", en referencia a la sentencia contra una decisión municipal de esperar a culminar los trámites de la licencia. "Es una actividad que lleva toda la vida funcionando", dijo, detallando que "no puede ser clandestina cuando los ganaderos someten a su ganado a saneamientos e inspecciones, entre otras cosas". Además, pidió a los ayuntamientos que adapten la normativa urbanística "a la realidad de los pueblos y al sector", puesto que la orografía hace inviable poder cumplir las exigencias. Desde el colectivo se culpó de la situación actual a las tres administraciones.

Este caso comenzó en 2021, cuando tres vecinos denunciaron a varios ganaderos por los establos, amparándose en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Dos de ellos iniciaron la tramitación de la licencia.

De las administraciones que intervienen en el trámite, el único presente fue el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández (PP), al que algunos recriminaron no tener ya la licencia , tras haber llegado el informe sectorial preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente, favorable "con condiciones" el pasado día 25 de enero. Fernández explicó que se estaba agilizando lo más posible, pero que realizar en dos días hábiles el resto de trámites es "materialmente imposible". Desde el viernes, un técnico municipal trabaja para trasladar las condiciones a los afectados y, una vez cumplidas e inspeccionadas, se otorgará la licencia. "Llegó el jueves y creo que todos sabemos el porqué. Esto es un Ayuntamiento pequeño, que no cuenta todos los días con técnicos para informar. ¿Por qué no lo mandaron hace un mes?", reseñó el Alcalde. "Como administración estamos cumpliendo una sentencia y, por otro lado, tramitando lo más ágilmente la licencia", explicó Fernández, mostrando su apoyo al mundo rural y argumentando que la sentencia judicial fue precisamente contra la decisión municipal de esperar a finalizar los trámites de la licencia. "Lo hemos alargado lo que hemos podido para facilitar al ganadero que pasara el invierno hasta que se tramitara" , concluyó Fernández.