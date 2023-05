El portavoz del PP y candidato a la alcaldía de Cabrales, Francisco González, tachó los presupuestos municipales de "electoralistas". González considera "muy importante" la escuela infantil, pero cree que también era importante el pasado año y mantiene que no es casual que se impulse este año de elecciones.

"La escuela infantil es muy importante, pero también lo era el año pasado. Lo podían haber hecho ya el año pasado, podían haber habilitado entonces los 332.000 euros del remanente para hacerla", dijo. González cuestionó también que en estos cuatro años no se haya solucionado el problema de goteras del polideportivo ubicado detrás del colegio de Arenas de Cabrales.

"No gastaron ni un euro en las instalaciones deportivas y ni si quiera se incluye en estos presupuestos tampoco. Los niños que participan en competiciones oficiales, no lo pueden hacer aquí tienen que ir a otros concejos porque aquí no pueden competir al estar encharcadas", dijo.

Cuestionó también las palabras del alcalde José Sánchez que afirmó que todas las subvenciones logradas para Cabrales fueron muy trabajadas. "Son subvenciones que concede Europa y la consejería de Educación, que se conceden a muchos ayuntamientos", afirmó. Estas son algunas de las razones por las que el PP votó en contra de los presupuestos que alcanzarán este años los 3,6 millones, con casi un millón en subvenciones.