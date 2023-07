Trevín eleva el órdago por el gobierno de Llanes y emplaza a Canga (PP) a reunirse

La batalla por la gobernabilidad de Llanes probablemente sea uno de los episodios más singulares de esta etapa postelectoral en los concejos asturianos. Los socialistas no han dudado en lanzar cuantos mensajes sean posibles para que el PP evite que Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes, continúe en la Alcaldía. El secretario general del PSOE llanisco, el expresidente autonómico Antonio Trevín, ofreció a los populares (claves para decantar las mayorías) un gobierno local compartido con el aval interno del partido. Ayer mismo redobló su apuesta: "Si para Enrique IV París bien valió una misa, el futuro de Llanes bien debe valer para todos una conversación", aseguró Trevín. El candidato socialista emplaza al líder del PP, Diego Canga; al secretario del partido, Álvaro Queipo; y al candidato local, Tomás Antuña a una reunión: "Todos ellos tienen mi teléfono, lo dejo abierto desde este momento esperando su llamada".

Trevín no está dispuesto a dejar oportunidad sin explorar para que Enrique Riestra no consiga la alcaldía de Llanes. Los contactos entre Trevín y el PP regional vienen de lejos: hubo llamadas y mensajes de Whatsapp, pero no fue hasta el viernes pasado cuando dirigentes del PP trasladaron que el acuerdo en Llanes era imposible sin matices.

Con todo, Trevín siguió adelante con su apuesta y sometió a refrendo en el PSOE de Llanes su propuesta de un gobierno compartido con el PP. Logró el respaldo del 89% de la militancia que votó la iniciativa.

La respuesta oficiosa del PP fue que no le bastaba el planteamiento de una alcaldía compartida (dos años para los populares y dos para los socialistas). Por eso Trevín eleva el órdago: "Sentémonos y hablemos de la Alcaldía y del programa", destaca el candidato socialista, exhibiendo su disposición a un diálogo sin líneas rojas sobre el futuro de Llanes. Si hay veto, tendrá que ser el PP quien lo coloque.

Lo que las conversaciones sobre Llanes han dejado al aire es la escasa interlocución entre socialistas y populares para abordar cuestiones más allá de las cuitas locales. Hasta la fecha, la FSA y el PP no han establecido un diálogo sobre los concejos en situación delicada y en la que ambos partidos tienen la clave, como Llanes y San Martín.