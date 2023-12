El expresidente de Ciudadanos, el catalán Albert Rivera, separado hace meses de la cantante Malú, se dejó ver este viernes al mediodía por Cangas de Onís, con su nueva pareja, la diseñadora Carla Cotterli. Se acercó como un turista más a la zona más hostelera y de terraceo -pese a la temperatura ambiental- de la vieja capital del Reino, como es la peatonal calle San Pelayo, concretamente estuvo en la sidrería El Ovetense. Allí algunos curiosos se percataron de su presencia. No ha sido la única vez que se han dejado ver a lo largo de un puente que están pasando juntos en Asturias, puesto que la pareja fue vista este jueves también en Gijón.

Rivera comenzó su relación con Carla Cotterli hace ya algunos meses, después de que el nombre del político estuviera relacionado con el de varias mujeres a raíz de su separación. El político y la cantante Malú decidieron poner fin a su relación tras cuatro años de noviazgo y una hija en común, Lucía. Este verano el político catalán revolucionó el mundo mediático tras protagonizar varias revistas del corazón en pareja, eso sí, con distintas mujeres. Pese a que en un principio pareciera que su nueva ilusión era Aysha Daraaui, tan solo unas semanas después salieron a la luz unas fotografías de Rivera junto a Cotterli, influencer y modelo.

Malú se sincera en el Chéster

La separación de Malú y Albert Rivera no fue asunto fácil, aunque por el momento ninguno de los dos había querido hablar de más acerca de ello. Sin embargo, las cosas han cambiado durante las últimas horas después de que la cantante haya decidido romper su silencio y sincerarse junto a Risto Mejide.

Malú acudió al Chéster y no esquivó las preguntas sobre su relación con Albert Rivera. "Cuando te separas de alguien con un hijo, no te separas nunca. Al final es una relación que nunca vas a poder romper. Pero esa niña vino porque los dos queríamos que viniera", comentó la artista y jurado de La Voz.

Risto fue más allá y quiso saber si sus últimos movimientos en la música habían ido en la línea de lo que había hecho Shakira. No obstante, el entrevistador no se esperaba la respuesta acerca de 'Ausente', el último sencillo de Malú: "Me encanta el momento 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Tiremos un poco para atrás y te das cuenta de que te he ido contando todas mis cosas: las buenas, las malas, las regulares, el despecho, la tristeza, la diversión, la intensidad... A mi forma y a mi manera. Lo que pasa es que a nadie tampoco le parecía tan interesante como para fijarse en eso".