El juego inventado por un asturiano durante el confinamiento que ya se fabrica en México: "Tenía poco que hacer, cogí un rotulador..."

A ilusión y creatividad no le gana nadie. Francisco Álvarez Intriago, vecino de Vega de Cien, en el concejo de Amieva, empezó desde muy pequeño a interesarse por los juegos de mesa. Esos pequeños ratos sentado junto a sus familiares y amigos en torno a sus pasatiempos favoritos como el Monopoly o el Cluedo, quedaron marcados a fuego en su recuerdo. Con el tiempo, a pesar de la evolución de la tecnología y los cambios en la forma de entretenimiento de los más jóvenes, su pasión por este tipo de juegos no solo continuó sino que aumentó, llegando a crear los suyos propios.

A pesar de tener su propio negocio, la imaginación de este empresario hostelero no tiene límites y, aprovecha su tiempo libre al máximo. Tanto es así que ha llegado a patentar dos juegos únicos. Hace más de una década creo "Accionista", un juego "dinámico y entretenido basado en la bolsa para comprar, vender y subastar acciones", describe. Nunca creyó que podría salir al mercado, pero esa realidad está cada vez más cerca.

Su última gran apuesta surgió durante el confinamiento por la pandemia, en 2020. Su creatividad y espíritu emprendedor le llevaron a crear un nuevo juego de cartas que promete, al mismo tiempo, divertir y educar al público infantil: "Tenía poco que hacer y un día cogí un rotulador y empecé crear. Hay que pulirlo un poco, pero creo que tiene potencial porque es un juego que no existe; es totalmente diferente", cuenta.

Bautizado como "Trenletras", ha logrado cruzar el charco captando la atención de una reconocida empresa mexicana, especializada en la comercialización de calendarios y pasatiempos, que lo comercializará en el continente americano: "Estoy muy contento de que vaya a ver la luz muy pronto", destaca.

Y es que, aunque aún se trata de una maqueta, el orgullo de Francisco Álvarez hablando y mostrando las reglas de su creación recuerda a la ilusión del niño que lleva en su interior: "Cuando éramos pequeños, nuestra ‘playstation’ eran los juegos de mesa. Sé que hay mucha gente que aún se divierte con ellos y que mis juegos les pueden llegar gustar. Merece la pena todo el esfuerzo", relata.

Francisco Álvarez con su juego. / J. Quince

"Trenletras" es una baraja que cuenta con un total de 74 cartas y algunos comodines. Se trata de una propuesta lúdica que combina dibujos y palabras en los distintos naipes para jugar en familia: "No es ni muy sencillo ni muy complicado, está pensado para que jueguen los niños con edades entre los seis y doce años, junto a sus familiares", concreta.

Diseñado para jugar entre dos y seis jugadores, su objetivo principal es crear palabras. Cada carta cuenta con un dibujo y una letra, y juntas se disponen en forma horizontal, recreando la figura de un tren con una dinámica y un ritmo rápido que desafía a los participantes. Con esta combinación de elementos visuales y lingüísticos, Francisco busca estimular la memoria y el aprendizaje de los niños mientras se divierten.

Sin embargo, esta idea original no tomó forma hasta que contactó con la empresa CYPSA, fundada en México en 1887. Su propietario, Rafael Landín no dudó en convertirlo en una realidad comercial en América. "Nos pareció una propuesta didáctica interesante con la que se puede aprender a leer e impulsar el gusto por la lectura", apunta el empresario. Allí diseñaron las diferentes ilustraciones y realizaron las primeras pruebas en algunos colegios. Ahora la baraja se encuentra en pleno proceso de impresión: "Mi juego no pierde su esencia pero se gana el arte gráfico de convertir cada palabra en una imagen", resalta su creador. La idea ahora es llegar a las casas de familias de México y Estados Unidos y, quizás, próximamente también a las de España.