¿Quién es el "Hermano Mayor" que competirá contra la asturiana Arancha del Sol en 'Supervivientes'?

Doble medallista olímpico, campeón del mundo de waterpolo, presentador de televisión y educador parental. El undécimo concursante confirmado de ‘Supervivientes’ fue protagonista del programa ‘Hermano Mayor’, que empezó a emitirse hace 15 años. Se llama Pedro García Aguado, tiene 55 años y es el nuevo adversario de la asturiana y canguesa Arancha del Sol en el reality más extremo de Telecinco, que comenzará a emitirse en los próximos días.

Pedro Aguado se une así a una lista que, aparte de Arancha del Sol, conforman Javier Ungría, ex de Elena Tablada; el rapero Arkano; la hija del exfutbolista del Real Madrid Guti y la presentadora Arancha de Benito, Zayra Gutiérrez; la doble campeona mundial de windsurf Blanca Manchón; Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey y el domador Ángel Cristo; el reportero y periodista Kike Calleja; Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos; y la que fuera colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’ Rocío Madrid.

"A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora, sí me vais a conocer de verdad", comenta Pedro García Aguado en su vídeo de presentación como concursante de ‘Supervivientes’.

A lo largo de su carrera deportiva, Pedro García Aguado ha ganado múltiples premios, entre los que destacan la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y la de oro en los de Atlanta en 1996. Además, en 2001 fue elegido el mejor jugador de la liga española de waterpolo en la temporada 2000-2001.

Más: el nuevo ‘superviviente’ fue campeón el mundo en 1998 (Perth) y subcampeón en 1991 (Perth) y 1994 (Roma). Tiene además dos medallas en Europeos, una en la Copa Mundial y suma 3 títulos europeos de clubes y 13 nacionales.

En Mediaset España logró mucha popularidad gracias a su participación en el programa ‘Hermano Mayor’, donde ejerció de presentador y coach de muchos adolescentes con problemas familiares desde 2009 hasta 2015. Pero esa no fue su única participación en programas de televisión. También apareció en otros, como ‘El campamento’, ‘En la caja’, ‘Así es la vida’, ‘La última noche’ o ‘Gran Hermano VIP 8’, reality show en el que estuvo conviviendo durante una semana en calidad de ‘infiltrado’.

También ha probado suerte en la política: en agosto de 2019 fue designado por Isabel Díaz Ayuso como director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Permaneció solo cinco meses "intensos, fructíferos y muy satisfactorios" en el cargo, ya que dimitió "por propia convicción", al considerar que sería "más útil" dedicándose a ayudar a familias con miembros que, como el, tienen problemas por el consumo de alcohol y otras drogas.

Arancha del Sol, aunque nació en Madrid, no pierde oportunidad de ensalzar la historia, cultura y gastronomía de Asturias. En 2013, durante un homenaje que se le rindió en Cangas de Onís dejó muy claros sus sentimientos: "Aquí tengo mis mejores recuerdos de la infancia. Me siento asturiana y canguesa".

Está casada desde hace 23 años con el torero Juan Serrano,"Finito de Córdoba", tiene dos hijos –Lucía y Juan–, y suele acudir a Cangas de Onís siempre que sus quehaceres profesionales se lo permiten, ya que tiene casa en la zona. Es habitual verla, por ejemplo, en las fiestas patronales de San Antoniu.

"Supervivientes’ volverá a las pantallas dentro de unos días con Jorge Javier Vázquez de nuevo como presentador. El icónico reality show de Mediaset, que ha dejado su huella en la televisión española, continúa siendo un fenómeno de audiencia desde su estreno en el año 2000. Además de su éxito en la pantalla, Supervivientes ha trascendido a las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno interactivo. El programa se desarrollará en Honduras.