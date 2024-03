Álvaro Queipo pide al PSOE que defienda a los ganaderos y respalde la salida del lobo del listado de especies protegidas

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido este viernes al PSOE que se sume a la petición de sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre). Durante un encuentro con el alcalde de Peñamellera Alta, José Antonio Roque, de Foro, ha recordado que la próxima semana el PP defenderá en la Junta General una iniciativa para que el Parlamento asturiano se sume a la proposición de ley que el PP ha presentado en el Congreso para lograr la salida inmediata del lobo del listado.

Ha subrayado que para que al iniciativa del PP siga adelante únicamente hace falta "que los socialistas voten a favor. De aprobarse la propuesta será "un avance importantísimo y fundamental para el campo asturiano, porque el lobo no está en peligro de extinción, pero sus ataques sí están desangrando a la ganadería de la región”, ha subrayado.

Queipo se ha referido asimismo al proyecto de ley de Reto Demográfico y a la insistencia del PSOE en decir que el PP está en el no: "No sé por qué, ya que la ley no se ha votado todavía. El PP vota que no cuando los proyectos son malos, y sí cuando son buenos, no por quién los presenta, y en ese momento estamos", ha dicho.

Ha indicado que el PP "no quiere ser coautor de una ley que, tal y como entró en la Junta, se queda corta, es inocua y no tendría efectos a corto y medio plazo". En este sentido, ha anunciado que el PP presentará enmiendas para mejorar el proyecto, y que en el ánimo del partido está el alcanzar "un acuerdo, como en todos los grandes asuntos que afectan al futuro de Asturias".

El líder del PP asturiano ha agradecido la "cordialidad y cálida bienvenida" del alcalde del Valle Alto de Peñamellera y ha subrayado que ese es un concejo que demuestra que en el mundo rural "se puede vivir y se puede salir adelante emprendiendo si las administraciones no estorban mucho".