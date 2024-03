Clamor contra el lobo en la feria de marzo de Corao: "Está dando la puntilla a la ganadería"

Una vez más, el lobo fue protagonista en una feria de ganado, la de marzo, en Corao (Cangas de Onís). Porque reses hubo pocas, y transacciones menos. El mal tiempo y la penalización que sufren los ganaderos que venden vacas nodrizas en esta época del año en las ayudas de la PAC aparecen como principales responsables de esta situación. Sí acudieron, como habían anunciado, miembros de dos colectivos, Asturias Ganadera y Ganagri (Gestión Agrícola y Ganadera), que desplegaron sus pancartas, la principal con un lema claro: "Lobo fuera del Lespre. ¡Ya!".

Un representante de Asturias Ganadera leyó un manifiesto en el que se alerta de que continúa el "proceso de extinción de la ganadería extensiva tradicional en Asturias" y de que "las miles de muertes de nuestros animales en el monte son, en nuestro contexto asturiano, la puntilla al sector". Se refirieron, en particular, a los ataques del lobo a la reciella (ganado menor), que son "la primera causa de abandono de la actividad".

Un ganadero conduce a sus reses por el recinto ferial. / Ramón Díaz

Criticó a los diputados y senadores asturianos del PSOE por haber apoyado la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y Adrián Barbón, al considerar que "no defendió los derechos de los ganaderos asturianos, priorizando como es habitual el duerno y el pesebre, a la empresa que es su partido en vez de a la gente". Asturias Ganadera exige a Barbón que "obligue" al gobierno de España a sacar al lobo del Lespre. "Y si no tiene el valor de enfrentarse a Pedro Sánchez defendiendo Asturias, le volvemos a invitar a que marche para su casa", concluyó.

Los ganaderos señalaron también otros "problemas", como el elevado incremento de los precios del forraje y los combustibles: "El precio del ganado estaría bien si los precios fueran los de hace cinco años, pero un camión de forraje vale ahora más del doble", explicó José Antonio García Álvarez, Toño Mestas, regidor de pastos de la montaña de Covadonga. Indicó que quizá el mayor problema que tienen en la actualidad los ganaderos es "la burocracia". Los ganaderos son frontalmente contrarios a la agenda electrónica, "que en otros países ya se eliminó" y que puede ser adecuada para zonas con grandes fincas y dehesas, como Extremadura, "pero no en Asturias", subrayó.

Por la izquierda, José Ángel Toyos (alcalde de Colunga), José Antonio Roque (alcalde de Peñamellera Alta) y Adrián Pumares, ayer, en la feria de Corao. / Ramón Díaz

Luis Venta, diputado y portavoz de Medio Rural del PP, criticó la "sobreprotección del lobo" decidida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que está generando "pérdidas inasumibles por parte de los ganaderos asturianos". Recordó que el PP ha presentado una proposición en el Congreso para "acabar con esta injusticia" y llevará este miércoles a la Junta una iniciativa para apoyar esa proposición, lo que obligará a Barbón a "quitarse la careta" y a decidir "si está o no a favor de los ganaderos",

El portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, por su lado, exigió al Gobierno de España que deje de tratar a Asturias "como si fuera una colonia". "Los asturianos ya estamos hartos de pedir compensaciones al Gobierno de España por los continuos incumplimiento y retrasos" y demandó al Estado "respeto" al Principado. "No queremos ser más que nadie, pero desde luego no vamos a tolerar ser menos que los demás que es lo que está sucediendo ahora mismo", añadió.

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, manifestó: No podemos seguir perdiendo el tiempo ni ver cómo el gobierno de Barbón se pone de perfil, ya se han dejado atrás a cientos de ganaderos asturianos que se han visto obligados a cerrar". En su opinión, los ganaderos "no se merecen un presidente que les dé la espalda de esta manera tan descarada. "Exigencias, laberintos burocráticos, preocupación por la enfermedad de la lengua azul, necesidad de sacar al lobo del Lespre... El PSOE no quiere plantar cara a los problemas por no desdecir al gobierno nacional y se dedica a dejar pasar el tiempo mientras los daños no paran de aumentar", finalizó.