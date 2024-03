El concejal de Agroganadería de Llanes niega trato de favor urbanístico

"Mentira y difamación" son las palabras que empleó el concejal de Agroganadería y Hacienda de Llanes, Xuan Valladares para calificar "la forma de hacer política" del PSOE llanisco, en referencia a unas declaraciones del portavoz socialista, vertidas durante el Pleno desde marzo, en la que insinuó "supuestos tratos de favor hacia su persona" en la tramitación del Plan General de Ordenación de Llanes.

El edil de Vecinos x Llanes y miembro de equipo de gobierno municipal tildó esas acusaciones de "un bulo más" de la oposición para tratar de "desacreditarme". El plan urbanístico de Llanes implica cambios en la clasificación del suelo de diversas parcelas, lo que potencialmente puede beneficiar o perjudicar a algunos vecinos. Valladares destaca que, en su caso, no ha sido favorecido por esta modificación.

Valladares rechazó las acusaciones de pelotazo urbanístico, argumentando que carecen de lógica: "Si me pusiera a diseñar un plan especulador en mis fincas se me habría ocurrido algo mejor. La especulación de la que me acusa no es posible defender ni con mentiras. Siguen pinchando en hueso", concluyó.