La denuncia del marido de Arantxa del Sol ante las acusaciones sobre la novia de Ángel Cristo: "Fueron amigos y nada más"

La polémica entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo se ha recrudecido después del último movimiento de Finito de Córdoba, marido de la asturiana. Según ha informado el programa 'Vamos a ver', el torero habría tomado la decisión de denunciar a un portal de información por una noticia en la que se le relacionaba con Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo.

El enfado del torero ante la información falsa ha podido llevarle a tomar esta decisión para mantener su reputación y evitar que se sigan publicando cosas que no son ciertas. Este medio señalaba que Ana Herminia y el torero habían estado juntos, algo que de lo que no hay pruebas que se pueda demostrar. Según Marta López, sí que es cierto que ambos se conocen de hace tiempo, pero nada más.

Precisamente esta misma semana, Ana Herminia visitaba en Honduras a su novio Ángel Cristo, con el que se fundió en un emotivo abrazo. Allí, el hijo de Bárbara Rey dio la sorpresa al hacerle una petición de matrimonio a su pareja, la cual aceptó sin pensárselo.

Los motivos de Finito de Córdoba para hacer la denuncia

Marta López ha sido la que ha dado la noticia de la denuncia de Finito de Córdoba. La colaboradora de 'Vamos a ver' expresó que el torero estaba muy enfadado y ha decidido tomar cartas en el asunto. "Está harto ya de todos los comentarios, de todo lo que se está diciendo y, ante lo que han dicho en ese portal de que él estuvo con Ana, ha tomado acciones legales y medidas porque ya no aguanta más. No es verdad y dice que lo siente mucho pero que va a poner demanda a toda aquella persona que diga cosas que no son".

Joaquín Prat también ha añadido más información, resaltando que esta decisión del torero puede que termine con más denuncias a otras personas que lleguen a publicar cosas similares. "Ese portal publica que han estado juntos (Finito de Córdoba y Ana Herminia) y lo único que han sido amigos y nada más que amigos. Entonces, ante cualquier cosa que no sea cierta va a tomar acciones legales".

Una afirmación que ha corroborado Marta López. "Cualquiera que diga algo parecido será demandado". La exconcursante de Gran Hermano también ha querido matizar que la relación entre ambos simplemente era de amistad. "Ana y Finito de Córdoba fueron amigos, las familias fueron amigas y nada más"