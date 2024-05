Alba Carrillo y Jorge Pérez juntos de nuevo: “Mi vida depende de ese der humano”

Hace pocas semanas se puso en marcha el rumor de que Telecinco estaba preparando el regreso de Gran Hermano, posiblemente el formato de reality más exitoso de la televisión. Después de varios años sin emitirlo, en parte por el escandalo del caso de Carlota Prado, la cadena anunció que volverían a abrir los castings para llenar con gente anónima la casa de Guadalix de la Sierra.

Poco tiempo después de ese anuncio, también se empezó a rumorear que no sería lo único que estaban preparando, también se espera que haya una edición 'All Stars' de Gran Hermano, en la que ilustres concursantes del pasado vuelvan a la casa en una edición que puede ser espectacular.

De entre todos los que se han especulado que puedan acudir a este reality, Alba Carrillo se ha presentado como una cadidata de garantias. Tal ha sido el volumen de mensajes que ha recibido la colaborada que ha tenido que responder a las dudas. Y es que no solo se ha estado diciendo que iría Carrillo, sino que sería una de las condiciones que habría puesto otro supuesto participante, Jorge Pérez.

"Bueno, que me estáis escribiendo por Instagram, que ha salido una noticia en redes de que estoy negociando para volver a Mediaset y que yo vuelva depende del visto bueno del guardia civil... Ese trasnochado con el que pasaron las historias de la fiesta en la productora de AR (Ana Rosa). No, o sea, nada en mi vida depende de ese ser humano", dejaba claro Alba Carrillo.

"Nunca ha dependido y no dependerá. Vamos, de hecho, es un mueble con cajones que está ahí. Pues porque hace bonito, supongo, pero no... Mi vuelta a Telecinco no dependería de eso en ningún caso, no es correcto. Si quieren hacer publicidad de sus programas que utilicen a otras personas. Yo estoy muy feliz y muy contenta en Televisión Española", zanjando el tema.

Por su parte, Jorge Pérez se ha mantenido al margen de todo esto y no ha señalado nada ni de su vuelta ni de la relación que mantiene con Alba Carrillo. Ambos tuvieron un momento íntimo en la fiesta que se refiere Alba, en donde les pillaron besándose. Pérez, con pareja en ese momento, rechazó cualquier tipo de acercamiento o supuesto romance, "para salvar su matrimonio" como especificó Carrillo.