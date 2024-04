Sofía Suescun se enfada con Supervivientes por lo que el programa le ha hecho a su novio Kiko Jiménez: "Nunca será la misma"

Sofía Suescun ha vuelto a dejar titulares después de la última prueba de Supervivientes para descubrir a los líderes de cada playa. Como de costumbre, la exconcursante estaba siguiendo muy de cerca el programa y las aventuras de su pareja, Kiko Jiménez. En esta ocasión, tocaba la prueba de la noria, una de las más famosas y que más recuerda la navarra.

Precisamente, ella mantiene un récord la concursante que más ha aguantado, junto con el asturiano Logan Sampedro. Sin embargo, en esta nueva edición se ha mostrado un tanto defraudada con esta prueba, ya que la noria no es la misma de cuando participaba ella. Esta prueba, denominada la noria infernal, cuenta con la novedad de que uno de los tramos se hace bajo el agua, añadiéndole un nivel más de dificultad.

El cambio ha provocado mucha polémica entre los defensores de él y los que quieren volver a la prueba original. Suescun es de los de este segundo grupo y así lo dejó claro en su cuenta de X, antiguamente Twitter. "Pero queremos la misma noria" o "Entonces seguimos igual. Nunca será la misma. Por cierto hay que desempatarla", señalaba la navarra, citando a Logan Sampedro, para descubrir quién de los dos aguanta más en la noria infernal.

Nueva pareja sorpresa

La actualidad de los Suescun no solo tiene que ver con el reality de supervivencia. En España, el hermano de la influencer, Cristian Suescun, ha vuelto a ser noticia por su nueva relación. Al parecer, Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, estaría saliendo con el hijo de Mayte Galdeano. Una relación que al parecer no va más allá de un intercambio de mensajes por redes sociales pero que según el hermano de Sofía Suescun, no descarta un encuentro en el futuro.

Hace escasos días que Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia, confirmaba su relación con Yulen Pereira, aunque él desmintió poco tiempo después que tuvieran algo serio, asegurando que solo se habían visto en algunas ocasiones. ‘Así es la vida’ ha conocido quién es la nueva ilusión de Jeimy después de Yulen, y se trata de Cristian Suescun.

