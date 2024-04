Este es el hotel de Asturias que aspira a ser nombrado mejor resort: ya es finalista

En una nueva edición de unos de los galardones más prestigiosos del mundo del viaje, el Hotel Puebloastur, localizado en Cofiño (Parres), es finalista en la categoría de Hotel Resort. Un editor internacional especializado en viajes, repartido por siete ciudades a través de tres continentes, ha seleccionado un año más los hoteles que formarán parte de esta lista en la que están los mejores. Los lectores serán, finalmente, quienes tengan la última palabra y decidan los ganadores del presente año 2024.

Las candidaturas nacionales seguirán siendo elegidas por los usuarios de España y Portugal. Un año más, desde Condé Nast Traveller, se han seleccionado los mejores hoteles urbanos, de escapada, de nieve, resorts, dedicados al relax, de diseño, los recién llegados… también destinos nacionales e internacionales, a los que este año también se han sumado aerolíneas, aeropuertos, cruceros y maletas.

Puebloastur es el único hotel del Norte de España que se ha posicionado en la categoría de Resort, junto a hoteles de prestigio situados en las islas, Levante o el Sur de España. Gran Hyatt Club Golf&Spa de La Manga; Bahía del Duque y Gran Meliá Palacio de Isora en Tenerife; Ikos Porto Petro y Hotel de Mar Gran Meliá de Mallorca; Secrets Bahía Real Resort&Spa de Fuerteventura; Mett Hotel&Beach Resort, Kempinski Hotel Bahía e Ikos Andalusía en Estepona; Asia Gardens de Alicante y Arantara Villa Padierna Palace de Marbella, son los finalistas que optan junto a Puebloastur Eco Resort, a la distinción.

Las votaciones se han abierto el 1 de abril en la web y se cerrarán en junio. Se puede votar a través de la web del resort Puebloastur. No es la primera vez que Puebloastur Eco Resort ha sido seleccionado para formar parte de las listas de oro de los hoteles más exclusivos del mundo. Durante varios años consecutivos ha formado parte de la Gold List “The best hotels and resorts” de Condé Nast Traveller y ha recibido distinciones como la de los Travellers Choice de Tripadvisor, que le otorgaba el segundo puesto en el ranking de Mejor Hotel de España o los premios Spain Luxury Hotels como ganador en las categorías “The best Luxury Eco Hotel” y “The best Luxury Mountain Hotel”.