Decidido: esto es lo que hará el pescador del campanu del Cares con el salmón

Al final no hubo transacción. Al corverano afincado en Oviedo Luis Eduardo López Alvaré, "Villa" le ofrecieron una cantidad que no le convenció para ser el campanu del Cares. Y no lo vendió. "Lo degustaremos entre familiares y amigos", ha manifestado este martes López Alvaré, "Villa", quién capturó el campanu el pasado domingo, al filo de las 10.30 horas, el campanu del Cares, la cuenca más oriental del Principado de Asturias.

La captura ocurrió en el lance de La Pría, el coto El Tilo, contando con la ayuda de Rubén Vidal González, "Rulo", en el instante de echar la sacadera al que era el primer ejemplar de la campaña de pesca tradicional en aguas continentales asturianas del ese cauce.

Pese a que el afortunado pescador recibió alguna que otra oferta por el preciado ejemplar, lo cierto es que, finalmente, no selló ningún acuerdo con los interesados por ese monarca del río. "Lo que me ofrecen no me convence. No somos unos muertos de fame", manifestó en la tarde del domingo.

El pez carecía de aleta adiposa, por lo que se trató de ejemplar de repoblación. El campanu del Cares-2024 pesó 6,500 kilogramos en el Centro de Precintaje de El Tilo (Panes) y tenía 82 centímetros de longitud.

"Me llevó unos diez minutos sacarlo", matizó Villa, portavoz de la recién fundada Asociación de la Unión de Pescadores Tradicionales de Asturias (UPTA) tras la fructífera jornada de pesca.