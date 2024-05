Esta es la denuncia que hace un vecino de Ardisana (Llanes) sobre los contenedores públicos de la zona

Un vecino de la localidad de Ardisana, en Llanes, denuncia el estado de los contenedores de basura de la zona, cuyo uso diario según él, estaría causando daños en una finca colindante

Los contenedores, ubicados frente a la propiedad de una vecina que actualmente reside en Bélgica, han provocado que la valla que rodea su terreno ceda por el peso de las tapas al apoyarse sobre ella: "La gente no se da cuente y, al tirar la basura, levantan la tapa tirándola por encima de la valla. Eso día tras días lo que ha provocado es que se rompieran las estacas y la han tumbado", señala Enrique Díaz.

Este vecino de Getxo, con segunda residencia en la localidad llanisca, explica que ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento en varias ocasiones para tratar de resolver el problema, pero aún no ha obtenido una solución: "En mi opinión es muy sencillo, tienen que poner un tope para que los carros, al mover la tapa, no sobrepasen la valla y no la tiren", explica, "el problema es que no hacen caso", añade.

Díaz lamenta que su vecina, propietaria de la finca, se encuentre con este problema a su regreso, pero también destaca que esta situación no solo afecta a un particular, sino que daña la imagen del pueblo. Considera que es necesaria una mayor gestión en la limpieza del mismo: "No es solo este tema, es que hace falta más limpieza porque no se implican suficiente. La vía pública que hay delante de las casas la limpiamos los vecinos, no vemos barrenderos, solo contamos con el camión de la basura", concluye.