Nace una asociación de sidra casera de Parres para fomentar la cultura sidrera del concejo

Andecha Sidrera de Parres se llama la nueva asociación de sidra casera del concejo parragués que fue presentada ayer en la Casa de Cultura de Arriondas. Se trata del primer colectivo formado por elaboradores locales de la bebida asturiana y que reúne ya a una treintena de socios.

La iniciativa parte del productor Miguel Ángel Rosete, quien se encargaba de organizar en Arriondas una cata popular de sidra, enmarcada en el programa del Certamen de la Castaña de Parres. Inspirado en la actividad de sus vecinos piloñeses, decidió crear un colectivo similar en Parres: "Hace unos años vi que en Piloña se había hecho una asociación de sidra casera y me gustó mucho la idea, me hice socio y colaborando con ellos me di cuenta de que había que hacer algo también en este concejo", cuenta.

Rosete señala que en el municipio parragués hay mucha afición a elaborar sidra casera y, aunque se trata de particulares con poca producción, podrían enumerarse hasta medio centenar:"Sabíamos que en los pueblos y en las casas antiguas se hacía sidra, pero no creíamos que había tanto. Hay llagares por ahí que la gente no sabe ni que existen, me gustaría hacer una recopilación de todos los que hay en Parres", concreta.

Desde la junta directiva de la Andecha Sidrera de Parres destacan que tienen "mucha motivación, ganas y propuestas" para seguir promoviendo la cultura sidrera: "Nuestra razón de ser es la defensa y promoción de elaboración de sidra casera, que es la única sidra natural. Queremos reivindicar la autenticidad de la sidra en el plano artesanal", explica su creador.

Para ello ya tienen en mente distintos proyectos, no solo mantener la preba popular del mes de noviembre, sino también organizar concursos, campeonatos de escanciadores, encuentros sidreros, o visita de llagares.