Así fue el milagroso rescate de "Vladi", el perro que cayó por un acantilado de 30 metros en Llanes

Un perro llamado "Vladi" salvó este martes milagrosamente la vida, tras caer al mar desde un acantilado de 30 metros de altura y ser arrastrado por la corriente más de un kilómetro mar adentro. Fue rescatado por un bombero que pudo llegar hasta él a bordo de una piragua.

El suceso ocurrió a las 16.17 horas, cuando "Vladi" se precipitó al vacío cuando caminaba por la zona de la península de Borizu, entre las playas de Troenzo y Borizu, en la localidad de Celoriu (Llanes). Una llamada de auxilio alertó de inmediato a los servicios de Emergencias, que movilizaron a varios efectivos de Bomberos del parque de Llanes.

Cuando los rescatadores llegaron a Borizu el perro ya había sido arrastrado mar adentro por la corriente. Estaba a más de un kilómetro aproximadamente de la costa. El animal nadaba desesperadamente, intentando volver a tierra firma y no hundirse. Aguantó más de una hora y media en el agua, y con las gaviotas atacándolo y dándole picotazos.

Mientras tanto, en tierra, los bomberos, ante la imposibilidad de llegar hasta el animal nadando, empezaron a pensar en soluciones alternativas. Uno de los bomberos, Ismael S., dijo que practicaba desde hace años kayak de mar, así que con una piragua podría intentar llegar hasta "Vladi".

Con la ayuda de la Policía Local de Llanes, los rescatadores, bomberos y agentes, acabaron consiguiendo una piragua e Ismael S. Se puso a palear lo más rápido que pudo, rumbo al animal, que resistía a duras penas en la superficie, nadando al "estilo perro". Las gaviotas, que seguían atacando al pobre y asustado animal, acabaron siendo de gran ayuda, ya que permitieron a Ismael S. Localizar rápidamente a "Vladi". Fue "un milagro", según algunos de los participantes en el rescate.

El bombero rescatador, que había entrado al mar por Troenzo, acabó saliendo por Borizu, donde lo esperaba la Policía Local, que lo trasladó hasta una clínica veterinaria de la villa de Llanes, donde, tras un exhaustivo reconocimiento, la conclusión de los expertos fue que se recuperará "sin problema".

Bomberos de Asturias ha publicado en su perfil de "X" (antiguo "Twitter") el relató, escrito en primera persona, de la peligrosa aventura que ayer vivió el perro llanisco.

"Hola, me llamó Vladi (de Vladimir) , está foto es de mi archivo porque en estos momentos no estoy para mucho más. Estoy en el veterinario después de haber sido rescatado por mis nuevos superamigos los bomberos de Llanes y la ayuda de la Policía Local llanisca. Me caí por un acantilado de 30 metros al mar entre las playas de Troenzo y Borizo. Esto a las 16.17 horas, el rescate finalizó a las 17.52. Más de una hora en el agua nadando "estilo perro" ¡casi no lo cuento!, sobre todo porque mis "amigas" las gaviotas estaban empezando a picarme".

"El mar me había llevado más de un kilómetro y pico y en esa eternidad de tiempo, fue cuando vi aparecer a mi nuevo superamigo, mi bombero favorito Ismael S., a bordo de un kayak que habían gestionado sus compañeros y la Policía Local.... en fin! MILAGRO. Entró por Troenzo y salió por Borizo allí la Policía Local me llevo al ‘vete’. Aquí estoy, me dice el doctor que me voy a recuperar sin problema. Deseando estoy estrecharle la patita a todos ‘en perro-persona’. Mi dueña ya está en ello, lo sé. Besos perrunos para todos".