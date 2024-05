"No estamos en contra de la vivienda vacacional, pero queremos que esté ordenada y planificada", señala el presidente de la patronal hotelera

"No estamos en contra de la vivienda vacacional, lo que estamos es a favor de una vivienda vacacional ordenada y planificada, porque si no se planifica, al final, encontramos lo que desgraciadamente estamos viendo en muchos puntos de este país, que es que la gente asocia el turismo con masificación". Son palabras del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, que presidió este jueves en el Archivo de Indianos de Colombres la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esa entidad.

"La planificación está precisamente para que no se produzcan estas distorsiones o que sean las mínimas posibles", ha señalado Marichal, quien ha añadido. "No un tema económico, sino social. Tal y como se establece dónde se puede hacer un hotel y dónde no, se tiene que establecer dónde se puede tener una vivienda vacacional y dónde no. Y tal y como se establece que una habitación de hotel tiene que tener unos metros cuadrados, se tiene que establecer lo que tiene que tener una vivienda vacacional. Si es que queremos un turismo de excelencia y de calidad", ha añadido.

El objetivo ha de ser, ha dicho, "un crecimiento estable y mantenido, que es lo que todos buscamos, y no crecimientos desaforados y alocados, que al final, a la postre, lo que traen son estos problemas de convivencia". Las viviendas de uso turístico son "un fenómeno nuevo, de una manera totalmente alegal o muy poco planificada, que ha duplicado la planta alojativa española en prácticamente diez años. Y que ha detraído del mercado residencial cientos de miles de viviendas que a la gente le hacen falta para vivir. Ha multiplicado los alquileres por dos, por tres", ha subrayado Marichal.

"El turismo en España está yendo bien, hay datos positivos de ocupación, pero los pisos turísticos están haciendo un uso vacacional de un derecho que hasta la propia constitución reconoce como fundamental, que es el acceso a una vivienda digna", ha añadido.

Tras la reunión del Comité, los dirigentes de la patronal hotelera han mantenido un encuentro con la vicepresidenta del gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo.

En las reuniones han participado dieciocho miembros del Comité Ejecutivo Nacional de CEHAT, liderados Marichal, así como el presidente de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), José Luis Álvarez Almeida; el vicepresidente de OTEA, Fernando Corral, y Felipe Sordo, miembro del comité ejecutivo de ambas entidades.

Los dirigentes de OTEA han calificado de "buena noticia para el sector" que organizaciones como CEHAT celebren sus reuniones en Asturias y se pueda compartir y aprender sobre experiencias y situaciones de otros lugares con un sector turístico muy relevante, como Canarias o Baleares. Por otra parte, el Comité Ejecutivo de CEHAT ha querido venir a apoyar reconocimientos como la capitalidad española de la gastronomía que Oviedo ostenta este año y que es un valor para toda Asturias.

En el encuentro con Gimena Llamedo, también ha participado el alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez, y se ha aprovechado para intercambiar opiniones sobre las distintas regulaciones de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que se están desarrollando en España, así como demandas del sector relacionadas con el problema de la masificación o la turismofobia.

Además, destacaron la importancia de fortalecer y poner en valor el sector turístico español, líder en Europa y en el mundo, que en lugares como Asturias encuentra sus carencias en cuestiones como las infraestructuras, problemas a los que el Gobierno regional debe buscar soluciones.

OTEA acoge esta jornada a las puertas de la temporada de verano, que se prevé de gran éxito para el sector turístico asturiano. Además, lo hace solo una semana después de celebrar en Oviedo la séptima edición del Congreso Nacional de Innovación en el Sector Turístico en el que se debatieron las tendencias y los retos que el sector debe afrontar en materia de innovación y digitalización con vistas a los próximos años.