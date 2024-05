Asturias Ganadera arremete contra el PSOE: "La protección del lobo es un acoso absoluto a la ganadería extensiva"

Asturias Ganadera ha acusado este domingo, en la Feriona de Corao, al PSOE de protagonizar un "acoso absoluto a la ganadería extensiva", a incluir el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), "con todo el teatro hipócrita que lo rodeó". El portavoz del colectivo, Xuan Valladares, que ha repasado la situación del campo asturiano, ha criticado la "traición de los gobiernos socialistas" al sector ganadero, que ha personalizado en Pedro Sánchez y Adrián Barbón, ha repasado la situación del campo asturiano, ha criticado las políticas socialistas y ha lanzado varias propuestas.

En primer lugar, Valladares ha tirado de ironía y ha dado las gracias a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, por su "acción antidemocrática" de prohibir la concentración que llevaba celebrándose 13 años, porque "simplificó bastante la organización del evento y nos dio una notable publicidad".

"Seguimos sin un plan de recuperación de la reciella (ganado menor), cuyo papel es clave para el mantenimiento de los pastos de monte y para evitar incendios, etcétera. Estamos solicitando un plan de la reciella y no hacen absolutamente nada. Están esperando más bien que se extinga", ha subrayado.

En su opinión, es necesaria "una ley que proteja al campo muy genéricamente. Llevamos ya algunos intentos, promoviendo una ley al estilo francés. Pero el consejero del medio rural (Marcelino Marcos) dijo públicamente que no entra en sus planes ni prioridades apoyar esta ley".

Valladares echa asimismo en falta una "política real que fomente el mercado de proximidad y a venta local". Porque "lo que hay es lo contrario; normativas absurdas que dificultan enormemente este tipo de ventas, pero se permite la entrada masiva de alimentos sin ningún control de otros países. Aquí nos fríen a condiciones y, sin embargo, comemos peor y se hunde el campo asturiano".

Considera "importantísimo" que sean las comunidades locales las que gestionen el monte, "porque van a sacar mucho más partido". En la actualidad la gestión de los montes es "terroríficamente mala", ha asegurado. "Seguimos sin desarrollar tampoco herramientas que permitan poder vender a precios justos. ¿Dónde está ese desarrollo de la ley de cadena alimentaria? Tampoco vemos que se haya trabajado nada eficaz en este sentido", ha añadido Valladares.

El portavoz de Asturias Ganadera ha reclamado también una reforma en la ley de caza. "Llevamos años reclamándola, varias veces llegó a votarse, y alguna vez salió, pero, con trampas, consiguieron frenarla. ¿Por qué se niegan a tener una ley que garantice pagos justos por los daños de la fauna salvaje? No se me ocurre nada lícito que pueda evitarlo", ha expuesto Valladares.

La "falta de apoyo a las consecuencias de la enfermedad hemorrágica bovina y de la lengua azul" ha centrado otra de sus críticas. "Se desentienden totalmente de los efectos secundarios que está teniendo la vacuna dela lengua azul y se mira para otro lado", ha cuestionado Valladares, que ha instado a Adrián Barbón y Marcelino Marcos a que "de verdad hagan algo eficaz por el campo asturiano. Y si no pueden, no quieren o no saben, que se marchen y dejen paso a otros que puedan ser más útiles al medio rural. Por el bien de la gente, por el bien de Asturias, a ver si hacen un poco de caso", ha concluido.