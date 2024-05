"El precio del ganado sube mucho menos que los gastos", clama el sector en la Feriona

Los precios del ganado apenas suben, pero los de los gastos (piensos, forraje, combustible...) están disparados. Resultado: las ventas apenas dejan beneficio. Es el resumen del sentir de muchos de los ganaderos que acudieron ayer a la Feriona de Corao (Cangas de Onís), la más importante del norte de España y la que marca los precios del año.

¿Público? Mucho. ¿Reses? Unas 2.000, a las que habría que añadir las muchas –quizá otras tantas– que se vendieron en los días previos a este evento, cuando los tratantes buscan adelantar las compras en las explotaciones ¿Ventas? Muchas, sobre el 90 por ciento al mediodía de ayer. ¿Precios? Los "normales", de 1.200 a 1.700 euros las vacas paridas y de 450 a 550 los xatos.

Alejandro Allende, de Santianes de Ola, vendió el sábado nueve vacas paridas a 1.200 y 1.300 euros, cada una, y hasta el mediodía de ayer otras tres. Javier Bernal, de Corao, vendió una vaca de leche a 1.700 euros que se fue para León. Máximo Sánchez, de Llueves, aguardaba junto a su hija María que alguien ofreciera los 2.000 euros que pedía por "Babiano", un impresionante semental. "Y si no, nada", prometía. De vuelta a casa con él.

José Ramón Concha, padre de dos de los tres socios de la SAT "Les Carboneres", de Cebia, vio como vendían 12 terneros a 550 euros, cada uno, y una yegua sin cría a 1.600 euros. Pasado el mediodía restaba desprenderse de dos vacas para hacer el completo y regresar a casa sin ganado.

Elías Remis, de Táranu, llevó a Corao dos vacas. Una estaba vendida a la una de la tarde; la otra, en espera. Y los precios, "estancados". Víctor Suero, de Gamonéu de Cangas, acudió sin ganado a Corao con un único afán: "A ver cuánto me estrellé". Porque había vendido nueve vacas con cría unos días atrás a 1.700 euros, cada una. Vistos los precios de ayer, no se estrelló. Su opinión sobre la situación del sector, que aunque los precios de las vacas subieron "un poco" en los últimos meses, lo que comen subió "mucho más", así que no dejan muchos beneficio.

Pero en la Feriona hay siempre mucho más que ganado: madreñas (de "Manolo, el de Lugo de Llanera") a 35 euros que vendía el gijonés Rubén Ortea; queso de Gamonéu del valle que ofrecía María Eugenia de Pedro a 28 euros el kilo; empanadas, borona preñada, dulces...

Y muchos políticos. Los de Vox repartían propaganda. Los del PP criticaban al PSOE: "La candidata socialista a las europeas se ha empeñado en castigar al campo asturiano, ha protegido al lobo para desproteger y abandonar a los ganaderos", declaraba el diputado Luis Venta. Los del PSOE, con la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, a la cabeza, ofrecían cifras: "El Principado ya ha vacunado contra la lengua azul a 157.131 animales de 6.516 explotaciones", señalaba el consejero Marcelino Marcos. Y Asturias Ganadera, denunciaba que los gobiernos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón han "traicionado" al sector y que "la protección del lobo es "un acoso absoluto a la ganadería extensiva", declaraba su portavoz, Xuan Valladares.

La valoración final, del alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP): "Volvimos a vivir un gran feria en Corao. Tomamos nota de todo lo que se puede seguir mejorando para continuar siendo el referente".