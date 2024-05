Un surfero rescata a una madre y una cría de delfín varados en una conocida playa asturiana

Una mañana de surf en el Arenal de Morís (Caravia) se ha convertido en una jornada de rescate. Javier Miguélez, protagonista involuntario de la escena, se había levantado pronto para ir a coger algunas olas. A las 06.00 horas, preparado para disfrutar del buen clima y confiado de que el mar acompañase, bajó hasta la playa para ver como estaba la marea.

"He venido a las seis de la mañana a Morís, a ver si surfeaba. Me he dado un paseo porque no estaba muy seguro de meterme o no y, de repente, me encuentro con dos delfines en la orilla. Era una madre y su cría", explicaba Javier, sorprendido ante la estampa que se encontraba ante él.

Con toda la playa vacía, no ha dudado en intentar rescatar a los cetáceos. Rápidamente, volvió de vuelta a su vehículo para ponerse la ropa de baño y lanzarse a devolver a los animales al mar. "Los he visto y he dejado todo corriendo en el coche y me he puesto el neopreno. Cuando metía a la madre para dentro, se ponía a buscar a la cría y volvía a la arena. Y al revés, cuando metía a la cría para adentro, se quedaba quieta buscando a la madre. Ha sido un poco show, porque he tenido que rescatar a los delfines como seis veces".

La tarea ha sido complicada y costosa, pero tras varios intentos ha podido juntar a madre y cría en el mar. Muchas veces estos animales se encuentran enfermos o en estado crítico y por eso se acercan a la costa donde quedan varados. Al tratarse de dos delfines y, en este caso, madre y cría, la explicación es totalmente distinta. "Es temporada de bocarte ahora y hay muchos barcos pescando por la costa y los delfines se desorientan con la cantidad de embarcaciones que hay. Estos dos, capaces que estaban comiendo por la zona y se han desorientado, acabando en la playa. Ayer hubo bastante mar y les han podido arrastrar las olas para dentro".

Javier ha tardado varios minutos en intentar rescatar a los delfines e incluso ha contactado con las autoridades para solucionar el tema de forma rápida. "De por medio he llamado a la policía, que me han dicho que iban a mandar a alguien, pero no ha aparecido nadie. Finalmente, les he avisado de que ya lo había conseguido. El grande se quedó en las rocas y no sé yo, no me gustaba mucho la cantidad de sangre que había".