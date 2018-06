Foro carga contra el tripartito por dejar sin local al grupo "Trasgu"

"Cuando parecía que el tripartito de Oviedo ya había intentado borrar de nuestra ciudad suficientes signos de identidad cultural, nos encontramos con que su voracidad es insaciable y ahora se dedica a pisar el folclore asturiano, sobrepasando los límites que ni nos podíamos imaginar". Con estas palabras la secretaria general de Foro Oviedo, Camino Gutiérrez, criticó ayer la decisión municipal de que el grupo folclórico "Trasgu" tenga que desajolar el local que llevaba ocupando durante los últimos diez años en San Lázaro.

Gutiérrez cargó contra el Alcalde, al que definió como el "no es no de la cultura ovetense" por, señaló, su oposición a los premios "Princesa de Asturias", a la divulgación de la historia local o el Prerrománico, la oposición a las tradiciones navideñas o a la Semana Santa, citó. "Pero lo que nunca hubiésemos imaginado", añadió Camino Gutiérrez, "es que además quieran distorsionar a los grupos folclóricos asturianos de la ciudad. La defensa de la cultura asturiana está en los programas políticos de Somos, PSOE e IU y se suponía que era una prioridad para esta Corporación. En cuanto al PP y Cs se puede decir que siguen durmiendo sentados en la puerta esperando a que pase el cadáver de su enemigo, aunque a estas alturas se han convertido en estatuas de sal".

La secretaria general de Foro Oviedo denuncia como "hecho inimaginable" el desalojo del grupo folclórico "Trasgu". "Foro Oviedo", indicó, "registró esta semana una propuesta de participación ciudadana solicitando que se tramite a la mayor brevedad posible la solicitud presentada por el grupo folclórico 'Trasgu', solicitando nuevo local para poder continuar con sus ensayos, siendo de vital importancia el que éstos no se interrumpan. Y, por otra parte, que se facilite la continuidad de las actividades del grupo en el local actual del Centro Social de San Lázaro-Otero, mientras no tengan una solución a este problema que el Ayuntamiento de Oviedo no ha solucionado a tiempo, a pesar de que el grupo siempre actuó de buena fe y facilitando su colaboración", concluye Gutiérrez.