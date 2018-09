El Alcalde carga contra "un PP cavernícola" que defiende "el fascismo" y Taboada los compara con los defensores del III Reich

Fascistas y nazis. El Equipo de Gobierno no ahorró esta mañana calificativos contra el Partido Popular. Durante un polémico reparto del bollo, los miembros del tripartito analizaron la sentencia que acaba de tumbar el cambio de nombre de calles afectadas por la Memoria Histórica, resultado de un recurso iniciado por el PP y en el que se sumaron también un vecino de Oviedo y la Hermandad de Defensores de Oviedo.

El Alcalde, Wenceslao López, se mostró "perplejo y preocupado" por la situación: "Después de 80 años, que un PP cavernícola esté defendiendo a capa y espada los símbolos franuistas y fascistas me preocupa, me preocupa que haya un partido en las antípodas de los nuevos tiempos". López insistió en la legitimidad de anular unos nombres puestos por "los fascistas que nos metieron en el túnel de una Guerra Civil, una dictadura y se autopremiaron dedicando calles a los que lideraban el movimiento fascista y dictatorial". Aseguró que sus conclusiones se basaron en las actas de un grupo de trabajo y no fueron decisiones discrecionales, como señala la sentencia, que anula los cambios por no estar, precisamente, acreditado con justificaciones técnicas por qué se cambian unas calles y no otras.

En parecidos términos, la teniente de Alcalde y líder de Somos Oviedo, Ana Taboada, defendió que el equipo de Gobierno se ha puesto "del lado de los derechos humanos y la concordia" y comparó la posición del PP, en un símil que dirigió "a la gente más joven", con una hipotética alianza de la canciller alema na Angela Merkel "con los defensores del III Reich de Baviera".

El tripartito indicó que seguirá adelante con el cambio de nombres, que no retirarán placas, esperarán el consejo de los técnicos y juristas municipales y llevarán el asunto al pleno si hay necesidad de debatirlo.