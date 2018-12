El albergue de animales pide que no se regalen mascotas en Navidad

El Albergue de Animales de Oviedo ha hecho un llamamiento para que no se regalen mascotas durante las fiestas navideñas. La concejala responsable de la instalación, Mercedes González (Somos Oviedo) se hizo eco de la petición porque "no queremos recibir animales en el Albergue en enero y febrero, cuando esos regalos ya no sean lo que se esperaba". La edil explicó que "una mascota exige una responsabilidad y no es un regalo de Navidad" por lo que pidió que "se regale un peluche, no un ser vivo".

El número de animales que entran en el albergue aumenta tras las fiestas navideñas pero también durante el verano. Los ingresos de animales en el albergue municipal se vieron incrementados el pasado verano hasta alcanzar los 230, que ocupan las 120 jaulas de las que disponen las instalaciones de La Bolgachina, según sus gestores. Los responsables de albergue hacen hincapié en la falta de cumplimiento de la ley de identificación animal, hasta el punto de que solo tres de cada diez perros recogidos en el municipio cuentan con el microchip identificativo.

Entre los animales que ahora están en el albergue municipal hay perros de razas consideradas PPP (perros potencialmente peligrosos), cuya tenencia está sometida a una legislación específica y sancionadora. Todos ellos, según los encargados de la perrera, han sido recogidos sin microchip, de modo que resulta imposible localizar a sus propietarios.

La falta de identificación impide devolver a sus casas a los perros perdidos y sancionar a quienes hayan cometido un delito de abandono animal.